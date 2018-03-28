5 видов манипуляции, которые отрабатывают на вас каждый день

В издательстве Альпина Паблишер в этом году вышла книга Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой. Методы противодействия скрытому влиянию», где автор на простых примерах рассказывает, как мы попадаемся на удочку манипуляторов, порой даже не подозревая об этом. Представляем пять самых распространенных видов манипуляции — узнайте себя в описанных ситуациях и не попадайтесь!

ПЛОХОЙ ЧЕЛОВЕК — ПЛОХОЙ АРГУМЕНТ

Здесь очень говорящее и понятное название: чтобы дискредитировать аргумент или мнение человека, можно дискредитировать его самого, причем неважно как. Например:

«Вы сначала оденьтесь по-человечески, а потом лезьте со своими идеями».

«И это нам говорит человек с судимостью?»

«Что вы его слушаете, он даже в слове «договор» умудряется ошибку сделать!»

«Ты сначала козюльку из носа выковырни, а потом учи всех нас тут!»

«Вы сначала приходите вовремя на встречи, а потом пытайтесь взять слово!»

Этот вид манипуляции сводится к тому, чтобы любым способом дискредитировать человека, а через его очернение показать, что все, о чем он говорит (аргументы, доводы, идеи, мысли, предложения), не имеет право на существование. Дискредитация может бить по чему угодно: человек может быть и незнающим, и неопытным, и некомпетентным, и несимпатичным — в общем, все что угодно возможно встретить в арсенале манипулятора. Безусловно, это обижает, унижает, выводит из себя, действует на эмоциональном уровне. Своеобразная атака на самого человека, а не на то, что он говорит. По существу здесь ровным счетом нет ничего.

НЕСООТВЕТСТВИЕ СЛОВ ДЕЛУ

Как и в предыдущем виде манипуляции, здесь обсуждение темы по существу подменяется обсуждением оппонента. Только если до этого имелась любая очерняющая дискредитация, в данном случае манипулятор показывает несоответствие доводов собеседника его собственному поведению, проявлениям характера, жизненным принципам и позиции. Допустим, вы рассуждаете про войну, а ваш визави спрашивает: «Как вы можете рассуждать, если вы сами ни в одной войне не участвовали?»

Примеры:

«Что ты меня учишь, когда сама в молодости так делала?»

«Вы тут рассуждаете про современную моду, а сами ходите в стоптанных, грязных туфлях китайского производства! Не смешите меня!»

«Вот вы говорите о том, что нельзя проявлять агрессию к животным, а сами ходите в кожаной куртке!»

«Вы сначала научитесь сами по-русски без ошибок говорить, а потом и делайте замечания, как мне ставить ударения!»

ЛИЧНАЯ ВЫГОДА

Манипулятор ставит под сомнение искренность и истинность слов своего оппонента, подозревая его в личной заинтересованности, корысти или пристрастности. Именно поэтому такую манипуляцию Никита называет «личная выгода». Как и все другие манипуляции, она имеет характер атаки на личность, так как бьет по самому человеку и, как всегда, не связана с предметом обсуждения.

Примеры:

«Вы так настаиваете на том, чтобы взять именно этого кандидата; мне кажется, это какой-то ваш человек. И не надо это отрицать, уж слишком это наглядно и очевидно! Представляю, кого вы приведете!»

«Слушайте, да вы наверняка получите за это откат…»

«Скажите правду: кто вам заплатил за то, чтобы вы это защищали?»

«Да неужели вы верите, что этот депутат нам дорогу отремонтирует? Да даже если и так, то знаете, сколько он денег на этом заработает? Потом будет на новом «мерседесе» за наши кровные разъезжать! Даже не думайте ему доверять!»

НЕВЕЖЕСТВО

Манипулятор всегда играет на наших эмоциональных струнах, это то, что я называю мишенью манипуляции. И очень часто этой струной является боязнь показаться незнающим, неопытным, некомпетентным или несведущим. Мы очень часто боимся признаться, что чего-то не знаем или не понимаем, стесняемся проявить свою неосведомленность. На этом и основана манипуляция, которую автор книги называет очень просто: «Невежество».

Примеры:

«Всем давно известно, что…»

«Да вы «Википедию» почитайте для начала, там все написано…

«Известный постулат экономической теории подтверждает мое мнение».

«Что вы можете сказать про коэффициент детерминации? А?

«Вот видите, я тут точно прав!»

«Ну вы же наверняка читали эту книгу! Это же классика бизнес-литературы! Все образованные люди ее читали! Вот там говорится то же самое. Так что предлагаю принять мою точку зрения».

«Не уверен, что указанная вами валидность поддается корреляционному анализу, так что придется менять некоторые показатели в отчете».

Вы, наверное, уже поняли, что очень часто такой манипуляцией пользуются люди высокообразованные. Сложные термины, англоязычные слова, непонятные аббревиатуры, научные обороты, факты, которые сложно проверить здесь и сейчас, — вот что используется, когда играют на незнании и чувстве ложного стыда. Тем самым манипулятор дополнительно заставляет жертву верить в его превосходство, это осложняющий фактор в данной манипуляции. При этом зачастую манипулятор использует такой тон и интонацию, как будто говорит о самых элементарных вещах.

«А ЧТО У ВАС РУКИ ДРОЖАТ?»

Некоторые манипуляции представляют собой личностную атаку, направленную не на внутренний мир человека, его опыт, знания, поступки или компетенции, а на его внешность или поведение.

Вот лишь несколько примеров данной манипуляции:

«А что у вас руки дрожат? Вы боитесь, что ли?»

«Почему вы на меня не смотрите? Вам стыдно смотреть в глаза?»

«Что вы все время ногой дрыгаете? Вы нервничаете? Вам дискомфортно?»

«Почему вы глаз все время чешете? Знаете ли вы, что психологи утверждают, что это верный признак того, что человек нагло врет?»

«Вы все время сидите в закрытой позе. У меня создается стойкое впечатление, что вы сейчас неискренни».

Такие манипуляции ставят в тупик своей неожиданностью и наглостью и, как показывает практика, могут здорово выбить из колеи неподготовленного оппонента. Этот вид манипуляция особо полюбилась некоторым представителям медиапространства и часто встречается во время ток-шоу, полемических дуэлей, предвыборных кампаний.