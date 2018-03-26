Почему дачники оказались крайними

Хотя дачную амнистию и продлили до первого марта 2020 года, но сотни тысяч российских дачников продолжают «сидеть на трубе», либо внезапно для себя оказываются обитателями заповедных мест, где нельзя ничего строить. Споры с государством или крупными компаниями-монополистами простые граждане чаще всего проигрывают, и такая ситуация будет продолжаться, если государство не вмешается. К такому выводу пришли законодатели и эксперты в ходе «круглого стола» в « Парламентской газете ».

Добросовестные приобретатели страдать не должны

На рассмотрении Госдумы находится несколько законопроектов, которые призваны как-то исправить ситуацию. В их числе уточняющие понятие «самовольная постройка» правительственные поправки в Гражданский и Градостроительный кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им, самовольными постройками не будут считаться те, которые хоть и построены с нарушением требований законодательства, но прошли все необходимые согласования и разрешения, а также объекты, собственник которых и не знал об обременениях по земельному участку.

Проблемы с участками то и дело возникают не только у тех, кто получил землю в 80-90-е годы, когда царила правовая неразбериха. Так, десять лет назад несколько тысяч человек купили землю в живописном уголке Сергиево-Посадского района Подмосковья , но спустя некоторое время выяснилось, что строить там ничего нельзя. Ещё в 1986 году Мособлисполком установил охранную зону «Древний Радонеж», в которую попали территории под новые земельные участки. Министерство культуры спохватилось только в 2011-м, и пять тысяч человек в одночасье стали чуть ли не вандалами, посягнувшими на святые места.

«Мы получили все документы — кадастровые паспорта, свидетельства о собственности, где было указано, что земли выделены под дачное строительство. Начали строиться, регистрировать дома. Потом в один прекрасный момент выяснилось, что земли под дачи были как-то не так переведены, над всеми нами нависла угроза сноса», — рассказала Надежда Лычагина, которая владеет одним из злополучных участков.

«Что бы ни происходило, права добросовестных приобретателей должны защищаться. Куда должны переместиться шесть населённых пунктов, чтобы не пострадал жизненный уклад их жителей? Компенсация должна быть либо равнозначной в финансовом выражении или объекте недвижимости», — считает Кирьянов.

Пока же на муниципальном уровне нередко происходят рейдерские захваты обустроенных участков с использованием судов первой инстанции. «Когда мы смотрим на уголовные дела, вскрываются внезапные связи между муниципалитетами и какими-то коммерческими структурами. Сегодня все, кто владеет обжитой землёй, находятся в зоне риска „муниципального рейдерства“, — сказал представитель Общественной палаты.

Если не решить вопрос с ответственностью государства за действия отдельных чиновников, ничего коренным образом не изменится, уверен первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников

За чиновника должно ответить государство

Если гражданин получил участок земли в соответствии с действующим на тот момент законодательством, у него есть все согласования, то он добросовестный правоприобретатель, а никак не нарушитель, уверен президент Национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров Виктор Кислов.

»Должна быть нормативная основа, которая позволит стопроцентно защищать права добросовестных приобретателей. Если виновато государство, то оно должно с этим разбираться, — пояснил эксперт. — В этом случае нечего выгонять людей, дайте им место чуть дальше и постройте взамен снесённого, земли в стране хватает. Если граждане попали в такую неприятную ситуацию не по своей вине, должно быть принято решение, которое не ущемит их права».

Можно назвать примеры, где ситуация благополучно разрешилась для граждан, то есть для этого хватает и действующего законодательства, омтетил член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Андрейченко

«Дачная и лесная амнистия — шаги в верном направлении, по этому пути и надо продолжать идти. Государство до сих пор управляет земельными ресурсами чуть ли не вслепую. Мы видим лес, а по документам это поле. К тому же у нефтегазового сектора и государства зачастую есть совместный интерес, и право на частную собственность принижается», — признал депутат. Так и будет продолжаться, если судебная система будет работать на интересы чиновников, добавил он.