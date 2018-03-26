В Воронежской области может появиться шестой индустриальный парк

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Воронежские экстремалы съехали со снежной горы в Костёнках в нижнем белье

Новое здание вокзала «Воронеж Южный» на станции «Придача» откроют уже в мае

Чиновников под Воронежем задержали за попытку собрать со строителей десятину