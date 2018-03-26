В Воронежской области может появиться шестой индустриальный парк 

Его планируется разместить на территории завода «Рудгормаш». На территории завода «Рудгормаш» может появиться индустриальный парк. С инициативой его создания в департамент экономического развития региона обратилось руководство ООО «УК „Рудгормаш“. Об этом сообщили на сайте департамента в пятницу, 23 марта. Согласно концепции проекта, его целью является „создание отечественного конкурентоспособного, высокотехнологичного промышленного производства электротехнического, литейного и машиностроительного направления с использованием оптимальной модели размещения производства, результатов НИОКР и с участием высококвалифицированного персонала“. Параметры проекта пока не сообщаются. На территории Воронежской области уже действуют пять индустриальных парков: „Масловский“, „Лискинский“, „Бобровский“, „Перспектива“ и RusLandGroup. Индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями и управляемая специализированной компанией. Елена Гончарова