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Перед каникулами детям в Московском регионе напоминают о безопасности на железной дороге
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Перед каникулами детям в Московском регионе напоминают о безопасности на железной дороге 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
В канун весенних школьных каникул на Московской железной дороге проходит совместная с правоохранительными органами профилактическая акция «Безопасность», в ходе которой железнодорожники и полиция напоминают правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
«Во время акции железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проводят рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности. Особое внимание уделяется образовательным учреждениям, расположенным в непосредственной близости от объектов транспорта, где со школьниками ведутся разъяснительные лекции-беседы о соблюдении правил безопасного поведения и ответственности за их нарушение с демонстрацией видеороликов и раздачей наглядных памяток», — говорится в сообщении.
Цель акции «Безопасность» — предупредить и снизить количество несчастных случаев на МЖД, в том числе с несовершеннолетними.
В МЖД напомнили, что основной причиной, которая приводит к несчастным случаям на железнодорожном транспорте, является нарушение пешеходами правил безопасного поведения. Самые распространенные нарушения — хождение по путям в неустановленных местах, а также переход железной дороги перед приближающимся поездом.
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