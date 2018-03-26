В России начали действовать новые принципы признания злостных алиментщиков без вести пропавшими 

Такие поправки предусмотрены в законе «Об исполнительном производстве» и Гражданском процессуальном кодексе.
Главное новшество в том, что теперь аргументы пристава в ходе судебных заседаний становятся более весомыми. Именно приставы, которые в течение года после объявления человека в розыск предпринимали соответствующие действия, станут заявлять в суде об их безрезультатности.
Если злостного неплательщика признают без вести пропавшим, то у тех, кто должен получать алименты, появляется право на социальное пособие от государства.
Ранее газета «Известия» писала, что судебные приставы в 2017 году стали чаще заводить уголовные дела, связанные с неуплатой алиментов на детей или нетрудоспособных родителей.