В России начали действовать новые принципы признания злостных алиментщиков без вести пропавшими

Такие поправки предусмотрены в законе «Об исполнительном производстве» и Гражданском процессуальном кодексе.

Главное новшество в том, что теперь аргументы пристава в ходе судебных заседаний становятся более весомыми. Именно приставы, которые в течение года после объявления человека в розыск предпринимали соответствующие действия, станут заявлять в суде об их безрезультатности.

Если злостного неплательщика признают без вести пропавшим, то у тех, кто должен получать алименты, появляется право на социальное пособие от государства.