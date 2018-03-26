Forbes оценил состояние совладельца «Зимней вишни» Дениса Штенгелова в $600 млн

В 2002 году был сформирован холдинг КДВ, на тот момент объединивший пять пищевых комбинатов в Сибири и на Урале (помимо Яшкино это были предприятия в Кемерово , Нижнем Тагиле, Минусинске Абакане ). «У них не было ни брендов, ни выстроенной дистрибуции — ничего. Только железо и люди. Мы приходили и просто встраивали эти заводы в свою систему продаж», — рассказывал позднее сам Штенгелов в беседе с «Коммерсантъ».

В 2008-2010 годах холдинг совершил сразу три серьезные сделки: в 2008 году УДВ купил « Бриджтаун фудс», крупнейшего производителя снеков, в 2009 — компанию «Сибирский берег», выпускавшей продукцию под брендами «Кириешки», «Компашки» и Beerka, а в 2010 году — крупнейшего производителя сушеных морепродуктов ГК «Золотой терем».

Тем не менее компания продолжала наращивать обороты: если в 2008 году ее выручка составляла 8,7 млрд рублей, то в 2017 году — уже 93,3 млрд рублей. Сейчас в «КДВ групп» входит 11 фабрик в России , которые выпускают 350 видов изделий под 20 брендами, в том числе сухарики «Кириешки» и «3 корочки», чипсы «Чипсоны», шоколад и вафли «Яшкино» и т.д. Также группе принадлежит сеть супермаркетов шаговой доступности «Ярче!». В рейтинге «200 крупнейших частных компаний России 2017 » компания заняла 82-ое место.

В интервью «Ведомостям« Штенгелов рассказал, что живет на две страны и сейчас находится в Австралии . Там же он построил спортивную академию гольфа и тенниса KDV. Инвестиции в проект составили $20 млн, руководит им сестра бизнесмена Юлия Штенгелова.

Точная структура владельцев «КДВ групп» неизвестна. Сам Штенгелов говорил, что она менялась в середине 2000-х годов, и часть основателей вышла из бизнеса, но в «КДВ групп», розничной сети «Ярче!» и Кузбасском пищекомбинате​ у него близко к контрольному пакету.

Торговый центр «Зимняя вишня», пожар в котором унес жизни десятков людей, не имеет отношения к бизнесу «КДВ групп», рассказал Штенгелов «Ведомостям»: «Это была моя частная инвестиция, я являюсь бенефициаром части этого торгового центра. Девять-десять лет назад я являлся основным инвестором торгового комплекса. Впоследствии часть площадей была распродана, однако чуть меньше половины по-прежнему принадлежат мне через компанию „Кондитерус ком“, владельца Кемеровского кондитерского комбината, на которого и записаны эти площади».

Трагедия в Кемерово

Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» произошла вечером 25 марта. Пожар, начавшийся, по предварительным данным, в батутной комнате, быстро распространился на четвертом этаже здания, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров, погибли минимум 64 человека, большая часть из них — дети.

Сегодня Следственный комитет сообщил, что «в рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания». Имена задержанных не указаны, однако, по данным telegram-канала 112, среди них — Надежда Судденок. По данным СПАРК-Интерфакс, она стала владельцем и гендиректором ООО «Зимняя вишня Кемерово» в 2013 году. Какое отношение эта компания имеет к торговому центру и Штенгеловым, выяснить не удалось. При этом в структуру «КВД групп» это ООО не входит.

«Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщал, что основным собственником ТРК «Зимняя вишня» является «КДВ групп», но наряду с ним у ТРК имеется много собственников небольших помещений, их число сейчас устанавливается. Один из сотрудников сетей-арендаторов рассказывал​​​​​​​ «Ведомостям», что ретейлеры, чьи магазины работали в сгоревшем ТЦ, подписывали договор аренды площадей с Кемеровским кондитерским комбинатом (принадлежит «КДВ Групп»).