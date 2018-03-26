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На встрече с главой управы Тимирязевского поговорят о благоустройстве
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На встрече с главой управы Тимирязевского поговорят о благоустройстве 

Управа района Тимирязевский города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Очередная встреча главы управы Тимирязевского района Александра Панасенко с местными жителями состоится 18 апреля по адресу Астрадамский проезд, д. 4. Тема основного доклада — «О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территорий района в весенний период». Об этом рассказали в отделе управы по работе с населением.
− На встрече, которая пройдет в здании управы 18 апреля, будут присутствовать сотрудники «Жилищника», управляющих организаций, обслуживающих жилой фонд, местные депутаты, − пояснил представитель управы.
Начало встречи в 19.00. Приглашаются все желающие. (мю)
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