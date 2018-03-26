Как школьник «прокачал» нейросеть и сделал шаг к Нобелю

Гостей научной выставки встречает робот-кран. Протягивает свою клешню-манипулятор, здоровается за руку и ловко пятится назад. Чем удивляет механическое «чудо»? Три колеса у аппарата — всенаправленные и расположены под 60 градусов друг к другу.

— На поверхности больших колес есть маленькие ролики для продольного скольжения. Принцип простой: два колеса двигают робота вперед, а третье не мешает: катится за ними на роликах. Но при смене направления пассивное колесо становится ведущим за доли секунды, — говорит Михаил Иванов из Липецка . — Робот-кран дороже обычной четырехколесной «тележки» в производстве, но зато в разы маневреннее и экономичнее.

Михаил мечтает создавать промышленные аппараты. А сейчас главное — поступить в «бауманку» на «машиностроение». И это вполне реально: десятки ведущих вузов дают абитуриентам-лауреатам «Шага в будущее» серьезный бонус — плюс 10 баллов к сумме ЕГЭ.

В этом году из более чем 25 тысяч участников в финал научного соревнования вышли более 800 юных исследователей из 44 регионов. Борьба была серьезная: детские проекты оценивали 100 докторов и 150 кандидатов наук. Трое победителей отправятся в Дублин — представлять Россию на соревнованиях молодых ученых Европейского союза . А один из главных призов — поездку на церемонию вручения Нобелевской премии — выиграл 11-классник Степан Минин из Москвы

— Мой алгоритм позволяет искусственному интеллекту быстрее учиться и совершать меньше ошибок, — говорит Степан. — В фокусе — нейросетевые вычисления и функции, которые максимально достоверно имитируют поведение биологической нервной клетки.

Проект Степана зрелищным не назовешь: в его основе — серьезная математика и программирование, передовые технологии машинного обучения. Зато перспективы — просто колоссальные: компьютерное зрение, системы распознавания речи, лиц и изображений, прогнозирование в экономике и медицине.

Перспективные детские разработки оценивали 100 докторов и 150 кандидатов наук

Возможность реализовать разработку на практике — один из главных критериев конкурса. Например, 6-классник из Челябинска Роман Прохоров собрал электромеханическую систему для детских и инвалидных колясок, и с помощью учителя подал заявку на патент конструкции. Вся «фишка» — в ходовой части, которой можно управлять голосом, поворотом головы и даже силой мысли. А вот ребята из Тюмени уже нашли своего заказчика: крупная нефтегазовая компания предложила 11-классникам создать виртуальный тренажер, имитирующий чрезвычайные ситуации на производстве.

— Все чаще появляются проекты на стыке разных наук. Появляются сильные работы, которые имеют и теоретическое, и практическое значение, — говорит профессор МГТУ им. Баумана , председатель экспертного совета программы «Шаг в будущее» Валерий Наумов . — Например, 11-классник из Москвы по-новому подошел к проверке гипотезы Чебышева. С одной стороны, задача чисто математическая. С другой, она может повлиять на современную криптографию. Также в центре внимания — экология, медицина, транспорт, космос, энергетика…

Что ни проект, то «изюминка». Еще чуть-чуть — и готовые разработки можно предлагать инвесторам. Тут и инновационные тест-полоски для ранней диагностики кариеса у малышей, и различные системы переработки отходов: пластиковые бутылки — в тротуарную плитку, продукты химических производств — в средство защиты металла от коррозии. Плюс автономный датчик для измерения уровня радиации, «танцующие» под музыку неоновые трубки, «мультисенсор» для тренировки чувства ритма, принтер Брайля, который обойдется не в 120 тысяч рублей (цена на рынке), а всего лишь в три тысячи. Ну и на «закуску» — «умный» корсет для коррекции осанки: встроенный сенсор определит, когда школьник сутулится, и подаст сигнал на смартфон.

Форум проходит на базе 12 вузов и 9 научно-исследовательских институтов. По словам руководителя программы «Шаг в будущее» Александра Карпова, в этом году центральным событием стала научная бизнес-школа, получившая грант Президента России. Участники смогли не только показать свои проекты, но и послушали лекции профессоров и академиков, посоревновались в предметных олимпиадах, побывали в «Сколково» и узнали, как организовать свой стартап. Но это лишь вершина грандиозного айсберга. В течение года конкурсы и олимпиады «Шаг в будущее» идут от Калининграда до Анадыря . Школьники, попадая в проект, работают в реальных научных лабораториях, получают стипендии, реализуют свои разработки на базе институтов РАН

Прямая речь

— Форум «Шаг в будущее» воплощает в себе лучшие традиции русской школы подготовки инженеров, которая всегда уделяла первоочередное внимание воспитанию талантов, нацеленных на практическое решение значимых для общества задач.