Смелость нужно проявлять с осторожностью 

Если каталонский политик, председатель правительства Каталонии с 27 декабря 2010 года до 10 января 2016 года, Артур Мас (Artur Mas) потерпел поражение из-за своей хитрости, с бывшим главой Женералитета Карлесом Пучдемоном (Carles Puigdemont) сыграла злую шутку его безрассудная смелость. По словам французского писателя Жана Кокто (Jean Cocteau), такт в проявлении смелости — это умение почувствовать, как далеко можно зайти в своих начинаниях. Находясь на расстоянии 1 200 километров от Женералитета, Пучдемон пытался держать под контролем ситуацию в Каталонии.
Председателем правительства автономии мог быть выбран только кто-то из доверенных лиц Пучдемона, согласный на выполнение его поручений. Поэтому не следует удивляться тому, что процесс формирования каталонского правительства оказался таким сложным, несмотря на решение суда. Кроме того, была предпринята попытка вынести конфликт на международный уровень, то есть Пучдемон решил поездить по Европе, чтобы представить свою версию произошедшего 27 октября 2017 года, после чего он был вынужден бежать из своей страны и нашел временное пристанище в Брюсселе.
На прошлой неделе его видели в Швейцарии и Финляндии, где он выступал и делал заявления, довольно дерзко и агрессивно отзываясь об испанских властях. Вопреки советам своих адвокатов, Пучдемон решил проявить смелость, граничащую с безрассудством, и покинул свое бельгийское убежище на целую неделю. Полиция Финляндии получила европейский ордер на арест бывшего главы Женералитета, и, хотя у него был обратный билет на самолет в Брюссель, ему пришлось срочно уезжать из этой страны на машине. Службы безопасности преследовали его. Так как определить местонахождение автомобиля с помощью системы GPS легко, Пучдемон был задержан возле городка Шуби, неподалеку от границы с Данией.
Власти Испании ожидали, что он окажется на территории Германии, чтобы запросить его ареста. Так как в этой стране случаются мятежи наподобие того, который имел место в Испании, с выдачей каталонского политика проблем быть не должно. Теперь мы можем стать свидетелями нового эмоционального подъема в Каталонии, если Пучдемона поместят в тюрьму «Эстремера». Это должно ускорить процесс формирования правительства Каталонии, куда войдет новое поколение политиков, которое будет работать над восстановлением автономного управления, основополагающих институтов автономии и диалога с испанскими властями для решения проблемы политических заключенных.