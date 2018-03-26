СМИ: президент Сербии созвал экстренное заседание Совбеза из-за событий в Косове

БЕЛГРАД, 26 марта. / ТАСС /. Президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совбеза в связи с событиями в Косове. Об этом сообщило в понедельник агентство TANJUG.

Ожидается, что заседание состоится в 19:30 (20:30 мск). Причиной созыва заседания стали события в Косово, где спецназ непризнанной республики задержал главу канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурича. Сотрудники косовского спецподразделения при задержании Джурича использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Как сообщило национальное телевидение страны, в ходе операции по задержанию Джурича ранен репортер сербского национального телевидения РТС Владимир Джурич.