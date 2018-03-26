На Дворцовой площади появился мемориал в память жертв трагедии в Кемерово

Петербуржцы массово несут к Александровской колонне на Дворцовой площади цветы, детские игрушки и свечи в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре.

Вечером, 26 марта, в самом центре города образовался стихийный мемориал. Горожане выражают соболезнования родным и близким погибших в страшном пожаре в Кемерове

27 марта в 19:00 на Марсовом поле пройдет акция памяти и скорби. Здесь мы собрали все, что на данный момент известно о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».