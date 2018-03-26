На Дворцовой площади появился мемориал в память жертв трагедии в Кемерово 

Петербуржцы массово несут к Александровской колонне на Дворцовой площади цветы, детские игрушки и свечи в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре.
Вечером, 26 марта, в самом центре города образовался стихийный мемориал. Горожане выражают соболезнования родным и близким погибших в страшном пожаре в Кемерове.
27 марта в 19:00 на Марсовом поле пройдет акция памяти и скорби. Здесь мы собрали все, что на данный момент известно о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Мы были одними из первых кто пришёл сегодня почтить память погибших на дворцовую площадь в #санктпетербург ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Но мысли возникли немного другие и их несколько ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🙏 мы не знаем своих прав. Мы шли к площади и боялись, что нас выгонят или оштрафуют. Мы боимся в родной стране в открытую выразить свои чувства. Разве это нормально? Мы просто хотим почтить память, но при этом боимся ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🙏 мы боимся реакции окружающих и боимся быть не понятыми, «затроленными». Нам стыдно открыто выразить свои чувства. А это нормально? Это разве правильно? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🙏 Мы боимся неадекватной реакции людей на наши поступки. На то, что не правильно поймут и извратят. Мы действительно боимся, что кто-то это все превратит в митинг, придёт с транспарантами. Разве это нормально? Когда мы перестали понимать друг друга и почему мы боимся, что любое наше начинание будет подхвачено и извращенно… ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Мы боимся. Правительства, друг друга, да даже себя. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Но сегодня мир сплотился. Все друг другу пишут с главным вопросом «вы как? Все в порядке?» и не важно как давно вы не общались. Сегодня стерлись все границы. Сегодня мы одно целое. Одна большая семья. 25.03.2018 #кемерово #зимняявишня Публикация от Ковалева Анастасия Спб (@anway_ko) 26 Мар 2018 в 7:20 PDT Страшно. Ты ничем не поможешь и не в твоих силах предотвращать подобные катастрофы. Я редко возлагаю Цветы, но сегодня даже в обычном цветочном они были не классические гвоздики, а такие, утонченные, как маленькие бабочки… Потому что погибли дети, потому что погибли маленькие ангелы, что ещё какое-то время назад смеялись, любили. Ни одна такая катастрофа не оставляет равнодушным ни одного человека, меня она не оставит тем более, так как это мой край, моя малая родина. Кто-то из Кемеровчан, которые живут в Петербурге придут сегодня сюда и также принесут несколько цветов, потому что они тоже скорбят со своим народом, со своей землёй. Я не знаю кто виноват, я не знаю чья совесть теперь не будет спать спокойно до конца жизни, но я знаю, что не должны быть уроком десятки детских душ, чтобы в будущем честно, на совесть выполнять свою работу. Это не та цена. Я боюсь писать знакомым и спрашивать их целы ли их дети/родные, так как трагедия для #Кемерово достаточно большая, чтобы не задеть каждую третью семью. Я скорблю вместе с вами. #Петербургсвами #Кемерово #Скорбим #25032018 #Зимняявишня Публикация от Анастасия (@shekera_anastasia) 26 Мар 2018 в 4:59 PDT Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.