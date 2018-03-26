Леонид Радзиховский: Никто не собирается нападать на Россию

Тут мне кажется смешаны две темы. Да, внешнюю политику одобряют почти все. Но вот усиления конфронтации не хотят. Начнем с того, что на риторический вопрос «хотят ли русские войны?» есть простой ответ «русские — „тоже люди“. Пока не доказано обратное». Но, позвольте, ведь спрашивали же не об этом, а… А о чем? Хотят ли русские коллективного — с родными — самоубийства? Ну вот и ответ: русские — люди, у них есть инстинкт самосохранения, инстинкт жизни и даже здравый смысл. Соответственно, войны они и НЕ ХОТЯТ. Ни при каких условиях.

Тем более что НИКАКИХ причин для войны — нет. Ни с кем. Никто не собирается нападать на Россию (т.е. в свою очередь кончать самоубийством!), не предъявляет претензий на часть ее территории ( Украина считает Крым своим, ЕС США их в этом поддерживают, но ни о каких ДЕЙСТВИЯХ в связи с этим и речи нет). Нет и смертельных идеологических, религиозных, иных противоречий. России никто не навязывает западную модель управления и не требует, скажем, «отречения от Православия», аналогично и Россия никому никаких ультиматумов не ставит, даже и повода для них нет. Нет в России ни «культа Смерти» ("Да, Смерть!"), ни расового Мессианства, ни прочих «литературных игр». Разумеется, как в любом обществе есть небольшое число психически неуравновешенных личностей, но и они кроме трепа ничего не производят.

Никакие международные действия России не могут выглядеть «слабыми»

Итак, шумная тема «войны», «угрозы войны» — это все «радиоактивное шоу». Для привлечения/развлечения публики годится не хуже не лучше любых иных страшилок, а стоит не дороже надписи «если надо — повторим» на заднем стекле машины. Но если «военного мандата» президенту никто не давал, да он сам бы никогда в жизни ничего подобного не взял, то какие-то «наказы» в области внешней политики у избирателей все же есть?

Есть. Самые общие. «Сохранение суверенитета», «защита Национальных Интересов». Собственно, это безальтернативные формы, которые справедливы для любой страны, в которые можно влить самое разное содержание. В главном, единственно важном — КАК ИМЕННО трактовать «суверенитет» и «интересы» — граждане и выразили свою безоговорочную поддержку Путину, априори поддержав ту политику, которую он сочтет необходимой.

У общества есть одно — не политическое, а морально-эстетическое условие. Никакие международные действия России не могут выглядеть «слабыми», не могут производить впечатление «уступок», как было во время перестройки и в 1990-е. Людям это кажется обидным, несправедливым, а Путина так высоко ценят именно потому, что он провел сеанс «национальной психотерапии», резко сменил стиль внешней политики с «уступчивого» на «гордый». Но в пределах «жесткой» и «наступательной» эстетики возможны самые разные, часто полярные действия.

Общие границы для российской внешней политики известны. «Россия нуждается в торговле с Западом. С другой стороны, западные правительства хорошо знают, что европейская экономическая жизнь не может быть урегулирована без России. Однако глубоко ошибаются те, которые собираются предложить России унизительные условия… Россия не позволит обращаться с собой как с побежденной страной. Если западные правительства попытаются взять такой тон по отношению к России, то они совершат величайшую глупость».

Чья цитата? Путина? Нет. Ленин. 1922 г. (я лишь заменил слово «буржуазные» на «западные»). Ровно то же могли сказать Петр I, Александр III, Сталин, Путин… Это просто ОБЪЕКТИВНАЯ позиция России и Европы в течение добрых 300 лет, как минимум. Скрепа.

Вполне возможно, что как раз сейчас между Россией и Западом назрело время «сбора камней»

Но в рамках этой парадигмы возможны РАЗНЫЕ действия. «Время собирать камни и время разбрасывать камни». Так вот, вполне возможно, что как раз сейчас между Россией и Западом назрело время «сбора камней». Маятник пиар-психологической войны дошел до довольно дальней точки и по законам механики впору ехать назад. Почему я так считаю (вопреки оценкам многих экспертов)? В том числе потому, что, как сказал Путин, он любит формулировать «большие задачи и идти к ним». И — еще цитата — видит в полученном им доверии «прежде всего надежду людей на изменения к лучшему».

Продолжение — еще на 6 лет! — конфронтации не назовешь «изменением» (тем более «к лучшему), да едва ли можно назвать Большой Задачей. Большой Задачей в свое время была Мюнхенская речь, обозначившая Новый курс в отношениях с Западом, как минимум — Новый Стиль. Большой Задачей было присоединение Крыма. Но сейчас таких Больших Задач на этом пути невидно. Простое воспроизводство сложившихся стереотипов, бои на ТВ-фронте — задача рутинная. А вот Перезагрузка Системы отношений, правда, — и „изменение“ и совсем неожиданная Большая Задача. Конфронтация с Западом (особенно сейчас, на фоне „дела Скрипалей“) на уровне риторики зашла очень далеко. С другой стороны, РЕАЛЬНО она не так уж велика — серьезного, ВИТАЛЬНОГО антагонизма интересов и поступков по-прежнему нет.

Что могла бы практически означать „разрядка“, „перезагрузка“ сегодня? Вполне конкретно — разрешение проблемы ДНР-ЛНР (»исполнение Минских соглашений") и, соответственно, снятие санкций. В более общем плане, психологически — изменение международного климата, ощущение, что острота конфронтации спала. Едва ли здесь реальны какие-то соглашения, но при отсутствии фиксированных противоречий, соглашения и не слишком нужны. Да, это трудная вещь — как раз из числа тех Больших Задач, которые любит ставить Путин.