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УК из Химок восстановила герметичность межпанельных швов в жилом доме
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УК из Химок восстановила герметичность межпанельных швов в жилом доме 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Госжилинспекция Московской области обязала управляющую компанию «ДЕЗ ЖКУ» из подмосковных Химок восстановить герметичность межпанельных швов в многоквартирном доме, сообщается на сайте надзорного ведомства.
«Управляющая компания МП «ДЕЗ ЖКУ» из города Химки исполнила предписание Госжилинспекции Московской области, устранив нарушение целостности межпанельных швов в многоквартирном доме №12, расположенного на Юбилейном проезде в микрорайоне Сходня. Основанием для проведения проверки стало обращение жителя дома», — сказал главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков.
По его словам, нарушение герметичности межпанельных швов в многоквартирном доме — это потенциальная опасность для всей конструкции здания, которое может привести к серьезным последствиям.
«В таких случаях надзорным органом оперативно проводятся проверки, выдаются предписания с коротким сроком исполнения. Мы следим за тем, чтобы управляющие организации четко их исполняли», — отметил Соков.
После поступления заявления от гражданина государственными жилищными инспекторами проведена проверка и зафиксировано нарушение правил содержания многоквартирного дома. В частности, в районе квартиры заявителя имелись следы повреждения межпанельных швов, тем самым были нарушены правила и нормы, утвержденные нормативно-правовыми актами Госстроя Российской Федерации.
В результате проверки в адрес управляющей компании выдано предписание об устранении нарушений. Ответственное должностное лицо УК оштрафовано через суд на 25 тысяч рублей. По итогам контрольной проверки установлено исполнение ранее выданного предписания надзорного органа. Межпанельные швы многоквартирного дома отремонтированы в установленный срок.
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