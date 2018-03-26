Британия создаёт антироссийскую коалицию

Кризисы, ставшие суровыми спутниками современности, будь они экономические, политические или идеологические, обрели новое измерение — сугубо дипломатическое. И речь в данном случае не идёт о старых как мир разногласиях между странами по тому или иному вопросу, а о попытке вообще «выключить» из межгосударственного общения такой важнейший элемент, как взаимодействие на уровне гражданских внешнеполитических ведомств. Теперь когда усилиями Великобритании контакты между Россией и странами Запада по линии министерств иностранных дел практически парализованы, по большому счёту остались лишь военные связи, а там разговор чаще всего короткий и с куда более серьёзными последствиями.

По отношениям бьют так, чтобы долго нельзя было восстановить

Франция, Не устояв под нажимом Лондона и британского премьера Терезы Мэй лично, европейские столицы, а с ними и Вашингтон без предъявления каких-либо обвинений или хотя бы внятных подозрений решились на достаточно резкий, даже по меркам дня сегодняшнего шаг — выслать российских дипломатов. США в общей сложности выдворят 60 человек, Германия Польша по 4, 13 вышлет Украина . И этот список, увы, неокончательный.

Данный шаг со стороны Запада сложно поддаётся объяснению как с точки зрения доказательств (их никто общественности так и не предъявил), так и практического смысла. Выдворение дипломатов, конечно, имеет прежде всего символическое наполнение. Оно свидетельствует о кризисе в отношениях между государствами, ставит контакты на «паузу». Подразумевается, что стороны чуть позже путём диалога найдут причину охлаждения и совместно устранят её. Но в данном случае непонятно, что и с кем Россия будет искать и устранять.

По мнению заведующего сектором стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН Сергея Уткина, то, что мы наблюдаем, — явный признак комплексного ухудшения отношений с Западом.

Но, помимо этого, во всей ситуации нельзя не замечать и сугубо практического аспекта, считает эксперт. Понятно, что российская сторона ответит, скорее всего, симметрично. И в конечном счёте это приобретёт не только символический эффект, свидетельствующий о кризисе в отношениях, но и приведёт к практическим последствиям — фактическому уменьшению количества дипломатических работников в странах. При этом, отметил политолог, каждый дипломат, по идее, работает на укрепление двусторонних отношений. Соответственно, чем меньше сотрудников становится, тем в меньших объёмах осуществляется конструктивная с точки зрения двустороннего диалога деятельность диппредставительств.

Лондон в конфликт с Россией втянул всю Европу

Нацеленность Лондона на конфликт с Москвой бросалась в глаза ещё на начальном этапе «дела Скрипалей». Чего только стоит оскорбительный ультиматум, выдвинутый Терезой Мэй российской стороне. Однако в этот раз, в отличие от предыдущих сложных эпизодов в двусторонних отношениях, британцы пошли дальше — они решили сколотить под своими знамёнами «антироссийскую коалицию» и возглавить поход на такую неудобную Россию.

Сделано это было в рамках так кстати подвернувшегося саммита Евросоюза , на котором Мэй поделилась с коллегами своими претензиями к России и склонила их противостоять Москве вместе. При этом на второй план как-то сами собой отошли чрезвычайно неприятные для англичан вопросы Brexit, размеров «отступных» для Европы и другие.

У политологов, правда, сложилось впечатление, что выступила-то Мэй не слишком убедительно, как-то «без огонька» ключевые страны Евросоюза бросились её поддерживать. Сделали это будто для демонстрации евросолидарности, которую сегодня по-другому проявлять становится всё сложнее. Ведь ни по проблеме беженцев, ни по долговым вопросам сплочённости в Европе давно не наблюдается.

Как полагает Сергей Уткин, мнения относительно отношений с Россией и ситуации с «делом Скрипаля» на Западе тоже неоднородны. Например, среди британских ястребов звучат мысли о том, что Тереза Мэй, мол, не до конца использует весь имеющийся в её распоряжении инструментарий. Нужно быть жёстче, убеждены они. Поэтому потенциал для развития конфликта между Россией и Западом велик, ведь всегда можно придумать что-то хуже.

«Но в принципе то, что уже сейчас, до обнародования конкретных результатов вызвавшего эту волну происшествия, было принято решение о синхронных действиях Запада, — это довольно резкий шаг. Это демонстрация солидарности с Лондоном», — убеждён собеседник « Парламентской газеты ».

Вариантов не осталось — либо мириться, либо воевать

Как учит история, в мировых делах, когда напряжённость зашкаливает, стороны не хотят решать слишком сложные и неудобные вопросы. И всегда найдётся тот, кто ещё и постоянно будет подливать масла в огонь, поэтому развязка чаще всего наступает весьма плачевная.

Так было, например, накануне Первой мировой войны, когда никто не горел желанием начинать конфликт, но в результате ряда случайностей, обдуманных и необдуманных решений, планета погрузилась в кровавую бойню, где, кстати, химическое оружие использовалось вовсю и было не мифическим, а вполне реальным.

Впрочем, остаётся надеяться, что до горячей фазы конфликт не дойдёт, всё-таки перспектива неминуемого ответного удара охладит головы любых политических радикалов.

Вместе с тем из ситуации так или иначе придётся искать выход, а сделать это в условиях сузившихся коммуникационных дипломатических каналов будет проблематично, считает Сергей Уткин . Он уверен, что крайне полезно было бы добиться прояснения реальных обстоятельств инцидента, спровоцировавшего нынешний кризис. При этом надо попытаться сохранить причинно-следственную связь между событием и последствиями, избежать искушения прибегнуть к логике: если бы не «дело Скрипаля», то придумали бы что-то другое».

«Проблемы нужно решать последовательно. И если в этом контексте сохранится возможность контактов по линии компетентных органов России и Великобритании, если Лондон проявит готовность предоставлять информацию о том, как идёт расследование, а Москва сможет ему содействовать, то можно рассчитывать на снижение напряжённости», — резюмировал эксперт.