Британия создаёт антироссийскую коалицию 

Кризисы, ставшие суровыми спутниками современности, будь они экономические, политические или идеологические, обрели новое измерение — сугубо дипломатическое. И речь в данном случае не идёт о старых как мир разногласиях между странами по тому или иному вопросу, а о попытке вообще «выключить» из межгосударственного общения такой важнейший элемент, как взаимодействие на уровне гражданских внешнеполитических ведомств. Теперь когда усилиями Великобритании контакты между Россией и странами Запада по линии министерств иностранных дел практически парализованы, по большому счёту остались лишь военные связи, а там разговор чаще всего короткий и с куда более серьёзными последствиями.
По отношениям бьют так, чтобы долго нельзя было восстановить
Не устояв под нажимом Лондона и британского премьера Терезы Мэй лично, европейские столицы, а с ними и Вашингтон без предъявления каких-либо обвинений или хотя бы внятных подозрений решились на достаточно резкий, даже по меркам дня сегодняшнего шаг — выслать российских дипломатов. США в общей сложности выдворят 60 человек, Германия, Франция, Польша по 4, 13 вышлет Украина. И этот список, увы, неокончательный.
Данный шаг со стороны Запада сложно поддаётся объяснению как с точки зрения доказательств (их никто общественности так и не предъявил), так и практического смысла. Выдворение дипломатов, конечно, имеет прежде всего символическое наполнение. Оно свидетельствует о кризисе в отношениях между государствами, ставит контакты на «паузу». Подразумевается, что стороны чуть позже путём диалога найдут причину охлаждения и совместно устранят её. Но в данном случае непонятно, что и с кем Россия будет искать и устранять.
По мнению заведующего сектором стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН Сергея Уткина, то, что мы наблюдаем, — явный признак комплексного ухудшения отношений с Западом.
Но, помимо этого, во всей ситуации нельзя не замечать и сугубо практического аспекта, считает эксперт. Понятно, что российская сторона ответит, скорее всего, симметрично. И в конечном счёте это приобретёт не только символический эффект, свидетельствующий о кризисе в отношениях, но и приведёт к практическим последствиям — фактическому уменьшению количества дипломатических работников в странах. При этом, отметил политолог, каждый дипломат, по идее, работает на укрепление двусторонних отношений. Соответственно, чем меньше сотрудников становится, тем в меньших объёмах осуществляется конструктивная с точки зрения двустороннего диалога деятельность диппредставительств.
Лондон в конфликт с Россией втянул всю Европу
Нацеленность Лондона на конфликт с Москвой бросалась в глаза ещё на начальном этапе «дела Скрипалей». Чего только стоит оскорбительный ультиматум, выдвинутый Терезой Мэй российской стороне. Однако в этот раз, в отличие от предыдущих сложных эпизодов в двусторонних отношениях, британцы пошли дальше — они решили сколотить под своими знамёнами «антироссийскую коалицию» и возглавить поход на такую неудобную Россию.
Сделано это было в рамках так кстати подвернувшегося саммита Евросоюза, на котором Мэй поделилась с коллегами своими претензиями к России и склонила их противостоять Москве вместе. При этом на второй план как-то сами собой отошли чрезвычайно неприятные для англичан вопросы Brexit, размеров «отступных» для Европы и другие.
У политологов, правда, сложилось впечатление, что выступила-то Мэй не слишком убедительно, как-то «без огонька» ключевые страны Евросоюза бросились её поддерживать. Сделали это будто для демонстрации евросолидарности, которую сегодня по-другому проявлять становится всё сложнее. Ведь ни по проблеме беженцев, ни по долговым вопросам сплочённости в Европе давно не наблюдается.
Как полагает Сергей Уткин, мнения относительно отношений с Россией и ситуации с «делом Скрипаля» на Западе тоже неоднородны. Например, среди британских ястребов звучат мысли о том, что Тереза Мэй, мол, не до конца использует весь имеющийся в её распоряжении инструментарий. Нужно быть жёстче, убеждены они. Поэтому потенциал для развития конфликта между Россией и Западом велик, ведь всегда можно придумать что-то хуже.
«Но в принципе то, что уже сейчас, до обнародования конкретных результатов вызвавшего эту волну происшествия, было принято решение о синхронных действиях Запада, — это довольно резкий шаг. Это демонстрация солидарности с Лондоном», — убеждён собеседник «Парламентской газеты».
Вариантов не осталось — либо мириться, либо воевать
Как учит история, в мировых делах, когда напряжённость зашкаливает, стороны не хотят решать слишком сложные и неудобные вопросы. И всегда найдётся тот, кто ещё и постоянно будет подливать масла в огонь, поэтому развязка чаще всего наступает весьма плачевная.
Так было, например, накануне Первой мировой войны, когда никто не горел желанием начинать конфликт, но в результате ряда случайностей, обдуманных и необдуманных решений, планета погрузилась в кровавую бойню, где, кстати, химическое оружие использовалось вовсю и было не мифическим, а вполне реальным.
Впрочем, остаётся надеяться, что до горячей фазы конфликт не дойдёт, всё-таки перспектива неминуемого ответного удара охладит головы любых политических радикалов.
Вместе с тем из ситуации так или иначе придётся искать выход, а сделать это в условиях сузившихся коммуникационных дипломатических каналов будет проблематично, считает Сергей Уткин. Он уверен, что крайне полезно было бы добиться прояснения реальных обстоятельств инцидента, спровоцировавшего нынешний кризис. При этом надо попытаться сохранить причинно-следственную связь между событием и последствиями, избежать искушения прибегнуть к логике: если бы не «дело Скрипаля», то придумали бы что-то другое».
«Проблемы нужно решать последовательно. И если в этом контексте сохранится возможность контактов по линии компетентных органов России и Великобритании, если Лондон проявит готовность предоставлять информацию о том, как идёт расследование, а Москва сможет ему содействовать, то можно рассчитывать на снижение напряжённости», — резюмировал эксперт.