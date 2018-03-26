«Сафмар» проиграла суд «Коммерсанту» по иску из-за упоминания «семьи Гуцериевых-Шишхановых»

«В удовлетворении заявленных исковых требований отказать», — отмечается в определении. Суд мотивировал решение тем, что данные, которые требовал опровергнуть истец, являлись частным мнением эксперта Светланы Кары и «не могут рассматриваться как утверждения о фактах или событиях», а являются выражением субъективного мнения физического лица и «не могут быть проверены на соответствие действительности».

«Любой гражданин вправе высказать свое мнение относительно восприятия им того или иного понятия», — постановил суд, отметив, что «в материалы дела не представлено каких-либо доказательств того, что оспариваемые сведения повлияли на деловую репутацию истца».

«Суд поддержал озвученную нами позицию, мы решением суда удовлетворены», — сообщил RNS директор правового департамента ИД «Коммерсантъ» Георгий Иванов

В группе Сафмар рассматривают возможность обжалования решения суда. «Мы рассматриваем возможность обжалования иска, окончательное решение будет принято в установленный законом срок», — прокомментировал решение суда представитель «Сафмара».

«Сафмар» подала иск о защите деловой репутации против «Коммерсанта» в конце января, потребовав возместить 1 тыс. рублей ущерба, нанесенного, по мнению истца, компании опубликованной в газете статьей «Открытие прекратило сделки О1». В тексте был приведен комментарий партнера Capital Global Partners Светланы Кары, в котором «Сафмар» упоминалась как «группа семьи Гуцериевых—Шишхановых». «Само по себе объединение семьи Гуцериевых и семьи Шишхановых в одну общую семью Гуцериевых-Шишхановых является некорректным», — утверждалось в тексте искового заявления.