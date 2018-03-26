Социальная безответственность: о чем должны задуматься владельцы торговых центров

Когда в 2002 году шведская компания ИКЕА , развивающая проект МЕГА, задекларировала в качестве одной из своих ключевых ценностей безопасность, я не очень понял в чем смысл такого заявления.

Мне, да и другим российским участникам рынка недвижимости казалось в то время, что главной ценностью торгово-развлекательного центра является создание профессиональной торговой площадки, генерация трафика, подбор магазинов. Должен сказать, что такие представления о приоритетах торговых центров были главной заботой девелоперов торговой недвижимости все эти годы.

Но череда пожаров и обрушений, которые случались по всей стране с пугающей периодичностью сразу же за вводом в эксплуатацию торговых центров, убедила меня в очевидном: ТРЦ — это, прежде всего, общественное место, а потом уже «храм торговли». И подход девелоперов к обеспечению безопасности торговых центров, не только пожарной, в этом контексте является отражением отношения бизнеса к обществу, людям, посетителям торговых центров, в основе которого лежит, к сожалению, безразличие.

Под «социальной ответственностью» российский бизнес все еще подразумевает в большинстве своем спонсирование футбольных команд, муниципальные праздники и другие реверансы по отношению к властям того или иного уровня, потому что мы за это получаем какие-то преференции и благосклонное их внимание. Таким образом мы предпочитаем демонстрировать свою лояльность властям, а не обществу, для которого создаем торговые центры и где обязаны бы обеспечить безопасность большому скоплению людей.

Стоит отметить, что в России на самом деле довольно жесткие нормативы пожарной безопасности, а торговые центры относятся к самой высокой — четвертой категории — пожарной опасности. И строиться торговые объекты должны с учетом самых высших требований. Проблема в том, что эти высокие стандарты легко дискредитируются безразличием к их исполнению на всех уровнях: бизнес всячески пытается удешевить строительство и стоимость противопожарного оборудования, отделаться формальными шагами. Власти и проверяющие органы с большей или меньшей охотой помогают девелоперам решить эти вопросов с минимальными затратами.

Практически вслед за трагедией властные и депутатские представители заявили о жесткой проверке всех торговых центров, кинотеатров и прочих мест массового скопления. Но от закручивания гаек мы столкнемся с ситуацией, когда на трескающийся по швам паровой котел ставят заплатки, тогда как все швы его давно проржавели, и требуется заменить сам паровой котел.

Да, можно добиться абсолюта в планировании и реализации драконовских мер, написать самые жесткие нормативы, позакрывать торговые центры, однако самое важное, что нужно сегодня сделать — поменять отношение к вопросам безопасности в головах бизнес-сообщества и чиновников. Я говорю не о нормативах и строгости, а про настоящую социальную ответственность, которая продолжает сегодня оставаться, к сожалению, социальной безответственностью.

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