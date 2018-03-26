Суд отложил на 9 апреля рассмотрение исков о разрыве контрактов на арену «Санкт-Петербург»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 26 марта. / ТАСС /. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 9 апреля рассмотрение исков городского комитета по строительству и бывшего подрядчика строительства стадиона «Санкт-Петербург», связанных с возведением арены. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания — 09.04.2018", — говорится в материалах. Причина переноса не уточняется.

Первый иск касается разрыва контракта на благоустройство прилегающей к стадиону территории — власти города просят признать договор расторгнутым, бывший подрядчик настаивает на недействительности уведомления о расторжении контракта. Второй иск направлен на разрешение спора по разрыву контракта на завершение работ по стадиону, стороны также просят суд установить законность расторжения договора. Суд рассматривает дела с конца августа и начала сентября 2016 года соответственно.

В феврале 2017 года арбитраж Петербурга признал законным разрыв основного контракта на строительство стадиона. Апелляция подтвердила законность расторжения, однако сочла, что отказ комитета был недобросовестным и свидетельствовал о злоупотреблении правом. В кассационной инстанции суд отказался от вывода о недобросовестности действий властей и вновь подтвердил правомерность разрыва контракта. "Инжтрансстрой" , с которым власти заключали основной контракт, подал жалобу в Верховный суд РФ , однако суд в принятии жалобы отказал.

Заказчик возведения стадиона — комитет по строительству — расторг контракт с бывшим подрядчиком «Инжтрансстрой-СПб» (дочерняя компания "Трансстроя" ) в июле 2016 года из-за отставания от графика выполнения работ. В арбитраже рассматривается ряд взаимных исков сторон, где они просят установить законность разрыва контракта и взыскать убытки.