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Суд отложил на 9 апреля рассмотрение исков о разрыве контрактов на арену «Санкт-Петербург»
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Суд отложил на 9 апреля рассмотрение исков о разрыве контрактов на арену «Санкт-Петербург» 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 9 апреля рассмотрение исков городского комитета по строительству и бывшего подрядчика строительства стадиона «Санкт-Петербург», связанных с возведением арены. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.
"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания — 09.04.2018", — говорится в материалах. Причина переноса не уточняется.
Первый иск касается разрыва контракта на благоустройство прилегающей к стадиону территории — власти города просят признать договор расторгнутым, бывший подрядчик настаивает на недействительности уведомления о расторжении контракта. Второй иск направлен на разрешение спора по разрыву контракта на завершение работ по стадиону, стороны также просят суд установить законность расторжения договора. Суд рассматривает дела с конца августа и начала сентября 2016 года соответственно.
В феврале 2017 года арбитраж Петербурга признал законным разрыв основного контракта на строительство стадиона. Апелляция подтвердила законность расторжения, однако сочла, что отказ комитета был недобросовестным и свидетельствовал о злоупотреблении правом. В кассационной инстанции суд отказался от вывода о недобросовестности действий властей и вновь подтвердил правомерность разрыва контракта. "Инжтрансстрой", с которым власти заключали основной контракт, подал жалобу в Верховный суд РФ, однако суд в принятии жалобы отказал.
Заказчик возведения стадиона — комитет по строительству — расторг контракт с бывшим подрядчиком «Инжтрансстрой-СПб» (дочерняя компания "Трансстроя") в июле 2016 года из-за отставания от графика выполнения работ. В арбитраже рассматривается ряд взаимных исков сторон, где они просят установить законность разрыва контракта и взыскать убытки.
Арену «Санкт-Петербург» возводили на Крестовском острове с 2007 года, сроки завершения работ неоднократно переносили. Стадион ввели в эксплуатацию в декабре 2016 года. Сейчас на арене с раздвижной крышей и выкатным полем свои домашние матчи проводит петербургский "Зенит", а в 2018 году на стадионе состоятся встречи чемпионата мира.
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