Трещина на лобовом стекле — секреты ремонта в домашних условиях

От возникновения трещин на стекле не застрахован ни один водитель, вне зависимости от его стажа, ведь раскол может вызвать вылетевший из-под колеса камень, неожиданно ударившая ветка и т.д. Но, к счастью, если сразу же принять меры, стекло можно восстановить своими силами. Как это сделать, мы подробно расскажем ниже.

1 Что предпринять после обнаружения проблемы — первые действия

Итак, вы заметили, что по какой-либо причине образовалась трещина на лобовом стекле вашего автомобиля. Прежде всего, повреждение необходимо внимательно осмотреть, чтобы выяснить:

дошла ли трещина до края стекла — если это так, то дальше, к сожалению, можно ничего не делать, так как лобовое стекло все равно придется менять, заклейка наверняка не поможет. Если же повреждение не доходит до края хотя бы сантиметров на 5, можно браться за ремонт;

какова глубина трещины — чтобы определить, сквозная это трещина, или она затронула только 1–2 слоя стекла, нужно провести по нему иголкой с обратной стороны. Если игла скользит по поверхности, значит слой целый, если же иголка цепляется за поверхность, значит трещина сквозная. Это несколько усложнит задачу, но ситуация все равно поправима.

Сразу же наклейте на трещину полоску скотча, чтобы в нее не забивалась пыль и грязь — это несколько упростит вам работу в дальнейшем. Если стекло треснуло с двух сторон, скотч наклеивается тоже с двух сторон.

2 Как бороться с трещиной, пока она маленькая — беремся за сверло

Заниматься устранением повреждения желательно сразу же после его возникновения. В противном случае под действием вибрации она начнет разрастаться, что усложнит вашу задачу или вообще сделает ремонт невозможным. Причем, после возникновения трещины старайтесь вести машину очень аккуратно, так как любая кочка может привести к тому, что раскол пройдет через все стекло.

Чтобы предотвратить разрастание повреждения, необходимо просверлить маленькую дырочку по его краям. Отверстие прервет раскол вдоль кристаллической решетки. Учтите, что стекло обладает высокой хрупкостью, поэтому любое неверное движение может усугубить ситуацию. Если вы не уверены в своих силах, не занимайтесь этой операцией своими руками, а доверьте ее специалисту.

Если же вы твердо решили просверлить стекло самостоятельно, нужно подобрать подходящее для этих целей сверло. Обычные сверла, выполненные из быстрорежущей стали, не годятся. Нужно использовать только специальный инструмент по керамике и стеклу. Как правило, такие сверла имеют алмазное напыление. Диаметр сверла должен быть таким, чтобы отверстие было немного шире трещины, т.е. минимальным.

Чтобы не усугублять сложившуюся ситуацию, займитесь устранением повреждения сразу же после его возникновени. Сверлить следует на маленьких оборотах. Предварительно поверхность раскола нужно обработать ацетоном или обычным мыльным раствором. Если раскол не сквозной, то и отверстие следует сверлить только на глубину раскола. Если дефект сквозной, соответственно, отверстие необходимо делать тоже сквозным. В процессе сверления обязательно смачивайте отверстие мыльной водой или ацетоном. Кроме того, исключите любые резкие движения и удары.

Имейте в виду, что сверлить нужно не саму трещину, а участок, расположенный в нескольких миллиметрах, напротив края раскола. Если просверлить трещину, отверстие может ее и не прервать, соответственно, она будет продолжать расходиться. После того, как отверстие будет выполнено, нужно аккуратно надавить на раскол, чтобы он зашел в отверстие, это так называемый «бычий глаз».

Чтобы не просверлить стекло глубже, чем нужно, наденьте на сверло резиновый ограничитель, который упрется в стекло по достижению необходимой глубины. Иногда трещина может иметь несколько лучей. В таком случае необходимо сделать отверстия перед каждым лучом.

3 Как склеить повреждение и избавиться от его следов

Высверливание отверстий не всегда помогает остановить трещину, поэтому ее сразу же нужно заклеить. Для этого понадобится специальный полимерный клей, такой как Glass Master GR-150 или Антискол. Еще лучше приобрести специальный набор, в который входит не только полимерный прозрачный клей, но и другие приспособления и материалы, необходимые для ремонта стекол. Чаще всего на рынке встречаются такие наборы, как Windshield Repair Kit или Universal. Их стоимость находится в пределах 600–1000 рублей.

Чтобы качественно отремонтировать стекло в домашних условиях, заниматься работой необходимо в солнечный день, так как состав застывает под воздействием ультрафиолета. Если обеспечить это условие невозможно, воспользуйтесь ультрафиолетовой лампой. Правда, некоторые составы выполнены на основе эпоксидной смолы, поэтому требуют нагрева лампой или феном. Чтобы полимер не попал на кожу рук, работать необходимо в перчатках.

Высверливание отверстий не всегда помогает остановить трещину, поэтому ее сразу же нужно заклеитьНачинать следует с защиты дворников и других поверхностей автомобиля от попадания полимера. Затем сколы нужно промыть, высушить и обезжирить. Для обезжиривания воспользуйтесь специальным обезжиривателем или обычным спиртом. Чтобы лучше промыть раскол, можно изнутри слегка надавить на него, чтобы он разошелся. В таком положении натяжение стекла следует на некоторое время зафиксировать. Затем на трещину клеим скотч, который имеется в комплекте ремонтного набора. Если трещина сквозная, скотч приклеиваем с двух сторон.

Напротив скола в скотче надо проделать небольшое отверстие, через которое в стекло будет закачиваться полимер. С противоположной стороны трещины в скотче делаем еще одно отверстие, через которое будет выходить воздух. Затем напротив отверстия приклеиваем липучки из набора, к которым подсоединяем шприц. При помощи последнего жидкий полимер закачивается в отверстие и распределяется в расколе, выдавливая при этом воздух. После этого следует убрать натяжение с внутренней стороны. В результате состав должен заполнить весь раскол, после чего он станет едва заметным.

Спустя некоторое время, когда полимер застынет, надо удалить скотч, а также соскоблить излишки прозрачного полимера, которые растеклись на поверхности стекла. Для соскабливания используйте специальное лезвие, которое имеется в комплекте. Надо сказать, что по такой же схеме можно заделать не только трещину, но и скол на поверхности стекла. Затем поверхность нужно отполировать. Для этого понадобится полировочная паста и шлифмашинка. Поверхность полируется до устранения всех следов повреждения стекла, далее полировочная паста смывается водой.

Вот мы и справились с поставленной задачей! Если не нарушать технологию в процессе ремонта, лобовое стекло может прослужить еще многие годы.

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