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Определена дата заключительного семинара Школы невест на ВДНХ
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Определена дата заключительного семинара Школы невест на ВДНХ 

Управа Останкинского района 24 минуты назад
Фото: Управа Останкинского района
Последний семинар в рамках проекта «Школа невест» на ВДНХ пройдет 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Главной выставки страны.
— Участие в семинаре, как всегда, свободное, по предварительной регистрации. Запись ведется уже сейчас. Гости узнают, как выбрать удачные наряды и создать запоминающийся свадебный образ как для невесты, так и для жениха. Директор одного из свадебных агентств расскажет, как не ошибиться при составлении меню, а модные диджеи подскажут, как сделать так, чтобы все танцевали, — говорят организаторы.
Место проведения семинара — павильон «Дымов Керамика» (строение 18б). Зарегистрироваться необходимо по телефону 8 (985) 929-76-37 или по электронной почте info@wedplan.ru. Начало семинара в 12.00, сбор гостей начнется за полчаса. (иб)
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 Ещё 2 источника 
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