Определена дата заключительного семинара Школы невест на ВДНХ

Последний семинар в рамках проекта «Школа невест» на ВДНХ пройдет 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Главной выставки страны.

— Участие в семинаре, как всегда, свободное, по предварительной регистрации. Запись ведется уже сейчас. Гости узнают, как выбрать удачные наряды и создать запоминающийся свадебный образ как для невесты, так и для жениха. Директор одного из свадебных агентств расскажет, как не ошибиться при составлении меню, а модные диджеи подскажут, как сделать так, чтобы все танцевали, — говорят организаторы.

Место проведения семинара — павильон «Дымов Керамика» (строение 18б). Зарегистрироваться необходимо по телефону 8 (985) 929-76-37 или по электронной почте info@wedplan.ru. Начало семинара в 12.00, сбор гостей начнется за полчаса. (иб)