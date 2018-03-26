Причинённый лесам вред предложили регулировать новыми таксами

Особенности причинённого лесам и природным объектам возмещения вреда предложили отрегулировать новыми таксами и методикой определения размера возмещения вреда.

Соответствующий проект постановления Правительства опубликован в понедельник на официальном сайте кабмина.

В частности, авторы инициативы в лице специалистов Минприроды предложили определять вред, причинённый лесам, в денежном выражении исходя из уникальности природных свойств повреждённого леса по трём видам таксы.

Одна из них предусматривает исчисление размера вреда, причинённого после нарушения лесного законодательства зелёным насаждениям, заготовка древесины которых допускается, а другая рассчитывает стоимость ущерба, причинённого лесным насаждениям, заготовка древесины которых не допускается

Третья такса рассчитывает вред, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, за исключением вреда лесным насаждениям.

Размер таксы регулируется также в зависимости от региона совершения правонарушения и вида повреждённой древесины.

Проект постановления определяет, что не позднее одного месяца с даты составления протокола об административном правонарушении либо даты вынесения постановления о привлечении нарушителя в качестве обвиняемого надзорный орган государственной власти направляет лицу, причинившему вред, уведомление в письменной форме о нарушении лесного законодательства, повлекшем причинение вреда лесам и находящимся в них природным объектам.

Проект документа также содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные в законодательстве обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.