Ещё
На Ленинградском проспекте познакомят с геоинформационными технологиями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ленинградском проспекте познакомят с геоинформационными технологиями 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Очередная встреча ГИС-энтузиастов — участников сообществ OpenStreetMap и ГИС-Лаб — «Схемотехника» состоится в следующую среду, 4 апреля.
Дискуссионную площадку, участники которой слушают рассказы про геоинформационные технологии и открытые данные, общаются с докладчиками и делятся мыслями и новостями сами, оборудуют в штаб-квартире компании Mail. Ru Group.
— На первой встрече сезона 2018, которая прошла 22 февраля, мы продолжили изучать странные стороны картографии и полезные стороны геоинформационных систем, − рассказали в пресс-службе компании. — Программу мероприятия новой встречи мы ещё готовим, если хотите на нее попасть — пишите Илье Звереву на ilya@zverev.info.
Также необходима предварительная регистрация на сайте. Начало встречи в 19.00. Продолжительность составит три часа.
Офис Mail. Ru Group расположен на Ленинградском проспекте, дом 39, строение 79. При себе необходимо иметь паспорт. (то)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
Индийский праздник Холи Мела отметят на улице Куусинена От планов по созданию музея современного искусства в парке «Ходынское поле» отказались Полицейские Хорошевки провели для школьников профилактический урок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грозном горит многоэтажный дом102
«Сюрприз» Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня10
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»174
Новый антироссийский шаг173
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы364
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение