На Ленинградском проспекте познакомят с геоинформационными технологиями

Очередная встреча ГИС-энтузиастов — участников сообществ OpenStreetMap и ГИС-Лаб — «Схемотехника» состоится в следующую среду, 4 апреля.

Дискуссионную площадку, участники которой слушают рассказы про геоинформационные технологии и открытые данные, общаются с докладчиками и делятся мыслями и новостями сами, оборудуют в штаб-квартире компании Mail. Ru Group.

— На первой встрече сезона 2018, которая прошла 22 февраля, мы продолжили изучать странные стороны картографии и полезные стороны геоинформационных систем, − рассказали в пресс-службе компании. — Программу мероприятия новой встречи мы ещё готовим, если хотите на нее попасть — пишите Илье Звереву на ilya@zverev.info.

Также необходима предварительная регистрация на сайте. Начало встречи в 19.00. Продолжительность составит три часа.

Офис Mail. Ru Group расположен на Ленинградском проспекте, дом 39, строение 79. При себе необходимо иметь паспорт. (то)