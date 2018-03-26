Ямальские воронки и метан из вечной мерзлоты. Ученые исследуют Гыданский полуостров

Проблему эмиссии углекислого газа и метана из мерзлых толщ рассмотрела в научном проекте доцент кафедры криологии Земли Тюменского индустриального университета (ТИУ) Анна Курчатова.

Исследование направлено на детальное изучение феномена флюидной проницаемости криолитозоны на основе комплексного анализа строения мерзлых толщ одного из районов Западной Сибири — Гыданского полуострова. Эту работу в конкурсе проектов фундаментальных научных исследований 2018 года подержал Российский фонд фундаментальных исследований.

«Эта тема остается одной из самых острых и дискуссионных, начиная с конца прошлого столетия, когда было показано её влияние на повышение температуры атмосферы в высоких широтах, — пояснила Анна Курчатова. — Большинство уже опубликованных работ посвящено расчету запасов органического углерода, захороненного в синкриогенных породах, однако вопрос, насколько быстро в них происходит микробное разложение органики и эмиссия парниковых газов, остается недостаточно освещенным».

Этот важный природный фактор не получил должного внимания в исследованиях арктических и субарктических территорий, и вечная мерзлота все еще воспринимается как непроницаемый экран для газов с низкой активностью биохимических процессов. Однако известно, что миграция флюидов может приводить к формированию внутримерзлотных скоплений газа, что следует считать опасным геологическим явлением, сообщили в департаменте научно-исследовательской деятельности ТИУ. Многочисленные случаи аварийных газопроявлений при бурении на севере Западной Сибири объясняются разложением реликтовых гидратов метана, «замороженных» в толще выше зоны их стабилизации за счет эффекта самоконсервации.

В своем научном проекте Анна Курчатова объясняет и возможные причины возникновения глубоких воронок на полуострове Ямал и в других районах автономного округа.

«Их происхождение может быть обусловлено миграцией и аккумуляцией газа в мерзлых толщах. Другая сторона миграции углеводородов, макро— и микропросачивания газов состоит в том, что она приводит к формированию приповерхностных окислительно-восстановительных зон, которые благоприятны для биодеградации углеводородов с образованием вторичных микробиальных газов, прежде всего метана, с более легким изотопным составом», — считает Анна Курчатова.