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Магазин «Пятерочка» на Котельнической набережной временно закрыли после жалоб жителей на шум и запах
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Магазин «Пятерочка» на Котельнической набережной временно закрыли после жалоб жителей на шум и запах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Один из столичных магазинов сети «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), расположенный по адресу: Котельническая набережная д. 1/15, корп. «А», закрыли на 60 суток после проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что внеплановая проверка была проведена в связи с поступлением жалобы жильцов дома на шум от подъезжающего автотранспорта и погрузо-разгрузочных работ, а также на проникновение в квартиры запахов, связанных с работой магазина. Ранее Роспотребнадзор уже проводил проверку данного магазина по аналогичной жалобе, и компании «Агроторг» было выдано предписание об устранении нарушений, однако оно не было исполнено.
«По факту выявленных нарушений в отношении ООО «Агроторг» было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и составлен протокол о временном запрете деятельности», — говорится в сообщении.
Таганским районным судом Москвы вынесено постановление о назначении ООО «Агроторг» наказания в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток. Судебное решение в отношении ООО «Агроторг» передано для исполнения в Федеральную службу судебных приставов.
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