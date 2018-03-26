Магазин «Пятерочка» на Котельнической набережной временно закрыли после жалоб жителей на шум и запах

Один из столичных магазинов сети «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), расположенный по адресу: Котельническая набережная д. 1/15, корп. «А», закрыли на 60 суток после проверки Роспотребнадзора . Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что внеплановая проверка была проведена в связи с поступлением жалобы жильцов дома на шум от подъезжающего автотранспорта и погрузо-разгрузочных работ, а также на проникновение в квартиры запахов, связанных с работой магазина. Ранее Роспотребнадзор уже проводил проверку данного магазина по аналогичной жалобе, и компании «Агроторг» было выдано предписание об устранении нарушений, однако оно не было исполнено.

«По факту выявленных нарушений в отношении ООО «Агроторг» было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и составлен протокол о временном запрете деятельности», — говорится в сообщении.