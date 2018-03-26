Керчь избавили от пяти стихийных свалок

Пять стихийных свалок ликвидировали в Керчи активисты ОНФ. Об этом рассказал НСН глава администрации Керчи Сергей Бороздин

Площадь убранных территорий составила более 550 квадратных метров. Программа борьбы со стихийными свалками, которых в Керчи насчитывается более 300, была начата осенью прошлого года. Со временем к ней присоединялось всё больше жителей, развернувших движение «За Крым без мусора».

Добавим, что активисты ОНФ отметили Керчь, как город, который активно участвует в уборке своих территорий, а также учитывает пожелания граждан при его брагоустройстве.