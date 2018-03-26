Подмосковные парки за год привлекли на 20% больше посетителей

Парки культуры и отдыха за прошлый год посетили 7,4 миллиона человек. Это на 20% больше, чем в 2016 году, говорится в сообщении пресс‐службы министерства культуры Московской области

В настоящее время в Подмосковье насчитывается 92 парка культуры и отдыха, из которых десять созданы в прошлом году. В 2017 году парки региона посетило 7,4 миллиона человек, что на 20 процентов больше, чем в 2016-м — Оксана Косарева , министр культуры Московской области.

Общая площадь подмосковных парков культуры и отдыха составляет более 1600 гектаров, говорится в сообщении Министерства культуры Подмосковья. В 2017 году на их территории прошло более 7,5 тысячи

культурно-массовых

мероприятий. В парках Подмосковья работают 409 механизированных аттракциона, в 38 парках есть бесплатный

wi-fi. У 33 парков Московской области при этом есть

интернет-сайты, доступные для слепых и слабовидящих.

В 2018 году запланированы работы по благоустройству 19 парков культуры и отдыха региона. Станет уютнее в городском поселении Свердловский Щелковского муниципального района и в Губайловском лесопарке городского округа Красногорск

министерстве культуры запланировали к 2012 году работу 126 парков. Их посещаемость увеличится до 15 миллионов человек в год.