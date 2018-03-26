Лучших волонтеров в разных сферах добровольчества выберут в Вологде

С активистами волонтерских отрядов встретился Мэр Вологды Сергей Воропанов . Встреча с добровольцами, помогающими в продвижении городских мероприятий в рамках проекта «Мы — вологжане», прошла в городской администрации. Ее участниками стали представители всех 35 волонтерских отрядов, которые сейчас действуют в областной столице.

На встрече обсудили события и проекты, в реализации которых помогали добровольцы. Это праздник в поддержку олимпийцев «Мы — вологжане. Мы выбираем спорт», фестиваль «Вологда хлебосольная», квест-игра «Поезд будущего», летние городские проекты, такие как «Дыхание улиц» и «Город детства». Более 340 волонтеров было задействовано при проведении рейтингового голосования за общественные пространства в рамках проекта «Городская среда».

Много планов и впереди. Так, представители движения «Волонтеры Победы» набирают в команду вологжан, готовых помогать при проведении парада Победы. Также активисты проведут квест, посвященный Оштинской обороне, на организацию которого выиграли грант Росмолодежи.

«Игра пройдет в июне этого года. Пока мы еще определяемся со временем и местом проведения. В прошлом году уже проходила игра, посвященная Сталинградской битве. В Вологде она собрала 60 участников», — поделился представитель регионального штаба «Волонтеры Победы» Даниил Заварин.

Сергей Воропанов поблагодарил ребят за активную жизненную позицию и предложил по итогам года отмечать лучшего добровольца в каждом из направлений: событийное, экологическое, патриотическое, социальное, спортивное волонтерство.

«Волонтерское движение развито в нашем городе, и то, что вы делаете для него, — бесценно. 2018 год — Год добровольца — только начался, а вы уже успели реализовать десятки добрых дел. Совершая их, вы получаете новые знания, опыт, а также общаетесь друг с другом. Желаю успехов в вашей важнейшей для общества деятельности», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.