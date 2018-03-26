«Парламент за 60 секунд». 26 марта 

В ответ на высылку российских дипломатов с Украины и стран-членов Евросоюза Россия выдворит диппредставителей ЕС и Украины, заявил первый зампред Комитета по международным делам Владимир Джабаров.
Все торговые и развлекательные центры, а также помещения, где возможно большое скопление людей, необходимо проверить на противопожарную безопасность. Для этого планируется привлечь волонтёров, которые будут действовать в обстановке, приближённой к экстремальной, заявил депутат от «Единой России» Руслан Бальбек.
Взятка до 10 000 рублей перестанет считаться мелкой. Следственный комитет по Новосибирской области обратился к Заксобранию региона с предложением внести в Госдуму законопроект с предложением привести наказание, предусмотренное статьёй 291.2 УК «Мелкое взяточничество», в соответствие со степенью опасности данного преступления.
В России могут отменить «налог на болванки» — компенсационные выплаты за воспроизведение в личных целях фонограмм и аудиовизуальных записей. Соответствующий законопроект вынес на Совет Думы Комитет палаты по государственному строительству и законодательству. По действующему законодательству со стоимости чистых CD— и DVD-носителей взимается один процент компенсации.
Документы, регламентирующие деятельность торговых центров, необходимо пересмотреть в сторону усиления безопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
Военные полицейские смогут привлекать военнослужащих к административной ответственности и непосредственно составлять протоколы о правонарушениях. Соответствующий законопроект рекомендовал Госдуме принять в первом чтении Комитет палаты по государственному строительству. В частности, военнослужащих смогут привлекать к ответственности за курение и распитие алкоголя в запрещённых местах.
Правительство предлагает отменить подоходный налог с ежемесячных выплат семьям с детьми. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять в первом чтении.
Граждане, уклоняющиеся от наказания от принудительных работ, будут сидеть в тюрьме. Соответствующий законопроект Правительства поддержал ко второму чтению в Госдуме Комитет по госстроительству и законодательству. Неотбытая часть наказания в виде принудительных работ будет заменяться лишением свободы из расчёта один день тюрьмы за один день принудительных работ.