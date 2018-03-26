В Москве заработал каршеринг МатрёшCar с автомобилями Smart, Mazda и BMW

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Москве появился еще один оператор каршеринга. Компания «Бипмашин» (бренд МатрёшCar) начала предоставлять услуги краткосрочной аренды автомобилей с 26 марта, пишет RNS.

На старте работы в автопарке «Бипмашин» насчитывается 46 автомобилей smart ForTwo и ForFour. В компании обещают, что в ближайшем будущем там появятся также Mazda3 и BMW 3-серии.

Скриншоты приложения Matreshcar в AppStore

Сервис позволяет арендовать машины на территории Москвы и на расстоянии до 250 км от МКАД. Завершить аренду можно в пределах ТТК, говорится в материалах компании, рассказали представители компании.

В середине марта создатель МатрёшCar Матвей Левдик-Занаревский дал интервью профильному изданию «Трушеринг». Левдик-Занаревский называл себя серийным предпринимателем и признавался, что идея о создании собственного сервиса пришла ему в голову, когда он арендовал автомобили у других московских каршерингов.

Сегодня стало известно, что стоимость аренды начинается с 9 рублей за минуту. В интервью основатель МатрёшCar отмечал, что сервис нельзя будет назвать бюджетным.

Матвей Левдик-Занаревский

создатель МатрёшCar

«Мы вообще будем позиционировать себя как премиальный сегмент. Но доступный для тех людей, кому эти услуги недоступны в других компаниях. Мы будем максимально лояльны к пользователям. Ограничения будут 21 год и 2 года стажа. Нашими автомобилями смогут пользоваться с момента регистрации абсолютно все.

Мы считаем, что людям нужно сразу давать шанс. Не все используют каршеринг так много, чтобы в дальнейшем дорасти до мерседеса и прочего. Это очень долго, сложно и дорого».

Матвей Левдик-Занаревский комментировал выход «Яндекса» на рынок каршеринга и называл это положительным для развития рынка событием. «Классный большой игрок, хорошо, что он выходит в другой сегмент. Я думаю, что для некоторых компаний, которые сейчас находятся на рынке каршеринга, это лишняя реклама самого каршеринга, а для некоторых это станет, конечно, крышкой гроба», — говорил он.

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Ранее стало известно, что каршеринг YouDrive объединяет парки с другими операторами каршеринга для борьбы с сервисом «Яндекса». Он создал единую платформу для других операторов YouDrive Pool на базе собственного сервиса. Там можно будет найти автомобили YouDrive, Carenda, Easyride, Timcar и Urentcar (оператор в Сочи Краснодаре и Минеральных Водах). Число автомобилей в общем парке достигнет 2 тыс., из них 80% будут доступны для аренды в Москве.

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