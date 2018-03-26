Бинбанк подаст иск о банкротстве бывшего депутата Варшавского

«Бинбанк уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника — Вадима Варшавского — несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства», — говорится в сообщении банка в едином федеральном реестре значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц.

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