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Бинбанк подаст иск о банкротстве бывшего депутата Варшавского
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Бинбанк подаст иск о банкротстве бывшего депутата Варшавского 

Банки.ру 1 час назад
Бинбанк подаст иск о банкротстве экс-депутата Госдумы и бывшего владельца группы компаний «Эстар» Вадима Варшавского.
«Бинбанк уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника — Вадима Варшавского — несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства», — говорится в сообщении банка в едином федеральном реестре значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Ранее стало известно, что Варшавский был задержан сотрудниками правоохранительными органами. Его подозревают в хищении более 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц».
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