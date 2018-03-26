5 правил сбора в дорогу для тех, кто любит путешествовать один

Путешествия — это прекрасная пора для открытия всего нового и неизведанного, возможность знакомства с интересными людьми. Хорошую компанию, конечно, никто не отменял — всегда приятно поделиться впечатлениями, разделить приключения и волнительные моменты. Но порой наступает момент, когда повседневная рутина надоедает и появляется желание побыть наедине с собой. Почему бы именно в такой момент не отправиться в путь в полном одиночестве?

В таких соло-поездках мы видим множество плюсов. Судите сами, не нужно ни от кого зависеть, совпадать по графикам и планам с другими людьми — ты можешь просто выйти из дома с паспортом в кармане и улететь в дальние края. Никто не будет влиять на твои планы: ты можешь строить расписание своего дня в соответствии с собственными желаниями и предпочтениями. Наконец, в одиночку гораздо проще найти себе новую компанию на месте: новые люди, новый опыт, а главное — в любой момент можно расстаться с новыми знакомыми и не действовать друг другу на нервы.

Фотография: Legion-Media.ru Итак, едем в путешествие в одиночку, вместе с российским метапоисковиком Aviasales.ru предлагаем 5 простых правил подготовки:

1. Жильё

Для соло-путешественников идеальным в плане бюджета вариантом является практика Couchsurfing, где можно выбрать фильтры по возрасту и полу принимающей стороны.

Обязательно читайте отзывы — так можно узнать, не пристает ли хозяин квартиры к гостям и не возникало ли с ним каких-то «сложностей» у предыдущих путешественников.

Лучше всего искать жилье за неделю-две до поездки. Так хозяин квартиры точно будет уверен в своих планах и сможет сразу сказать, примет ли вас.

Максимальный срок пребывания по каучсерфингу — три дня. Можно договориться и на подольше, но это будет не очень вежливо. В конце концов, это бесплатное проживание, а не отель, так что есть определенные границы.

Фотография: Legion-Media.ru 2. Безопасность

Если путешествие предстоит в религиозную страну, лучше заранее уточнить правила «дресс-кода». Возможно, придется оставить ультракороткие шорты дома.

Запишите номер посольства на случай, если потеряете паспорт. Для этого же стоит сделать фотографии всех важных документов и сохранить их куда-нибудь подальше в облако (но так, чтобы у вас всегда был доступ с любого устройства).

3. Финансы

Заранее посмотрите, как обстоят дела с пластиковыми картами в стране, в которую ты планируешь поехать. В зависимости от этого определяйте сумму наличных, которую возьмете с собой. Обязательно оставьте запас на карте, который можно будет снять в случае форс-мажора. Лучше заплатить комиссию за снятие, чем разом лишиться всего бюджета.

4. Багаж

Понятно, что если вы едете на одни выходные, то везти огромный чемодан с собой нет никакого смысла — всё необходимое влезет в хороший рюкзак. Оцените свой гардероб и выберите универсальные вещи, которые дадут много вариантов сочетаний.

Важно: если планируете везти с собой алкоголь и деликатесы, лучше купить обратный билет с багажом и выбрать рюкзак покрепче.

Сумка-авоська влезет в самый забитый рюкзак и спасет от необходимости раз за разом выкладывать все вещи, чтобы прогуляться по городу.

Фотография: Legion-Media.ru 5. Связь

Без неё, увы, никуда. Даже если хочется отдохнуть и скрыться от всех вокруг, в соло-путешествии средства связи просто необходимы.

Рекомендуем закачать несколько приложений с картами и маршрутами, чтобы иметь возможность воспользоваться ими без подключения к сети.

Отдохнуть от интернета идея неплохая, но в некоторых ситуациях он просто необходим. Для экономии средств можно пользоваться wi-fi сетью, которая сейчас доступна уже практически везде. Кроме того, во избежание огромных цен за роуминг можно воспользоваться местной сим-картой.

И главное, ничего не бойтесь, но будьте бдительны. Хороших путешествий!