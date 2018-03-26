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Ксения Алферова высказалась о трагедии в Кемерово
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Ксения Алферова высказалась о трагедии в Кемерово 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Ксения показала фотографию главы администрации Кемеровской области А. Г. Тулеева и процитировала мнение активного блогера Евы Кантопович по поводу трагедии. По словам пользовательницы социальных сетей, именно глава области, занимающий свой пост в течение 25 лет виновен в халатности и постоянных откупах местных предпринимателей от настоящих проверок.
Некоторой циничностью по отношению к родным погибших отдают слова Евы, приведенные Ксенией, о том, что никаких без вести пропавших в торговом центре нет, поскольку все, кто там находился, уже давно погибли.
Подписчики актрисы не согласились с постом: «Возмущению нет предела, но не стоит в порыве эмоций вешать ярлыки и оскорблять. Следствие пусть разбирается… Трагедия пришла во многие дома, в том числе и этого человека». Другие добавили: «Пусть каждый чиновник помнит, что на месте гибели могут оказаться их родственники или они сами! Формально подписывая документы о приемке, вы становитесь соучастниками преступления. Спрос должен быть суровым!» Владеющие более подробной информацией пользователи Инстаграм добавили по поводу Тулеева: «У него, кстати, тоже погибла близкая родственница, девочка», намекнув на неуместность критики в данный момент.
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