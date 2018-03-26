В библиотеке на Корнейчука вспомнили творчества Федора Шаляпина

В минувшую субботу, 24 марта, в библиотеке № 69 состоялась литературно-музыкальная программа «Один вечер с Шаляпиным », приуроченная к 145-летию со дня рождения великого оперного певца. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Читателям была представлена презентация о жизни и творчестве великого самородка. Живая биография Шаляпина предстала через воспоминания современников, через письма к его жене Иоле Шаляпиной. Не обошлись мы и без цитирования его биографических книг " Я был отчаянно провинциален», «Страницы моей жизни» и книги-исповеди «Маска и душа», — рассказали в администрации библиотеки.

Кроме того, гости мероприятия прослушали самые известные арии и романсы в исполнении знаменитого русского баса. Также читателям были представлены издания из фонда библиотеки, посвященные творчеству артиста. (ео)