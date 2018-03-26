101 объект образования планируют построить в Нижегородской области

Совещание по созданию дополнительных мест в школах Нижегородской области состоится 27 марта, во вторник, в средней школе №10 в Павлове.

В нем примет участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин

Участники совещания обсудят строительство новых школьных зданий в регионе в период до 2025 года.

По данным министерства образования Нижегородской области, бюджет региональной программы по строительству учреждений образования составляет почти 31 миллиард рублей.