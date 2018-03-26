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101 объект образования планируют построить в Нижегородской области
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В Грозном горит многоэтажный дом

101 объект образования планируют построить в Нижегородской области 

Newsroom24 37 минут назад
Фото: Newsroom24
Совещание по созданию дополнительных мест в школах Нижегородской области состоится 27 марта, во вторник, в средней школе №10 в Павлове.
В нем примет участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.
Участники совещания обсудят строительство новых школьных зданий в регионе в период до 2025 года.
По данным министерства образования Нижегородской области, бюджет региональной программы по строительству учреждений образования составляет почти 31 миллиард рублей.
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