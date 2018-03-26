В Минпромторге России обсудили системные меры по привлечению молодежи к научно-техническому творчеству

21 марта 2018 года в Минпромторге России состоялось расширенное заседание Комиссии по поддержке и развитию научно-технического творчества детей и молодежи при Общественном Совете Минпромторга России.

Основной темой мероприятия стало обсуждение инструментов для реализации мер системной поддержки министерством молодежных проектов по Поручению Министра промышленности от 12 марта 2018 года по итогам заседания Комиссии по поддержке и развитию научно-технического творчества детей и молодежи при Общественном Совете Минпромторга России.

В работе заседания приняли участие Виктория Соболева — руководитель Международного Фестиваля «От винта!», сопредседатель Комиссии, Роберт Уразов — генеральный директор Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров „Ворлдскиллс Россия“, Артем Ажгиревич — первый заместитель исполнительного директора ОООР „СоюзМаш России“, представители отраслевых Департаментов МПТ, промышленных предприятий, образовательных и научных учреждений, общественных организаций, фондов, а так же молодые специалисты.

Директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексей Ученов отметил необходимость разработки методических требований и критериев отбора молодежных проектов для размещения на веб-портале — „витрине“ инновационных молодежных проектов в рамках Государственной информационной системы промышленности, как эффективного инструмента поддержки молодежных проектов.

Роберт Уразов в своем выступлении подчеркнул важность предстоящего 45-го Всемирного чемпионата „Ворлдскиллс“, проводимого в августе 2019 года в г. Казни. В рамках Чемпионата будет организована зона компетенции будущего „Фьючер скиллз“ по нескольким направлениям, на которой будет представлена Индустрия 4.0., с демонстрацией разработок рабочих мест будущего.

В ходе обсуждения мер поддержки молодежного научно-технического творчества, научный сотрудник Государственного Крыловского научного центра Игорь Драчев предложил внедрить проектную деятельность по инженерии в учреждениях дополнительного образования.

А руководитель рабочей группы по развитию социально-значимых проектов Комиссии Евгений Соболев предложил „автоматизировать и масштабировать процесс привлечения молодежи.

“При поддержке Минпромторга России мы сможем автоматизировать и масштабировать процесс привлечения молодежи разных возрастов к научно-технической и проектной деятельности, предоставить необходимые образовательные курсы, наставничество и дальнейшее сопровождение их работ, — сказал выступающий, — Таким образом, „витрина“ Минпромторга России будет пополняться тщательно отобранными и проработанными технологическими стартапами, лучшие из которых пройдут акселерацию за рубежом».

Одной из ключевых инициатив молодых инноваторов стало предложение по организации неформальной встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по инженирии.

В рамках заседания Комиссии обсуждались вопросы подготовки ряда ключевых мероприятий, таких как: 45-ый мировой чемпионат WorldSkills Competition, Национальный форум инженеров «Российский старт», Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда».

«Формирование инновационной культуры и повышения статуса молодого инноватора, создание организационных, методических и материально технических условий для развития различных форм научно-технического творчества молодежи — это задача Комиссии на ближайшую перспективу» — сообщил Заместитель сопредседателя Комиссии Сергей Гузев.