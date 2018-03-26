В Днепре неделями не убирали мусор

Об этом гласят публикации в Facebook.

«Левобережный 2 мусор не вывозят уже три недели», — рассказал житель Днепра Юрий Штанько.

Его слова подтверждают и другие жители города.

Городской голова Днепра Борис Филатов заявил о попытке шантажа местных властей со стороны частной компании.

«В городе сложилась совершенно неприемлемая ситуация с вывозом мусора. Люди жалуются буквально со всех микрорайонов и посёлков, что мусор не вывозится уже неделю. И этому безобразию есть причина, которую вы все должны знать. Эта причина — частная монополия компании, конечным собственником которой является один из влиятельных чиновников облсовета. Уже несколько месяцев эта компания шантажирует городской совет, требуя многократно повысить тариф на вывоз мусора. Фактически, эта публика хочет залезть в карман каждому из вас», — заявил Филатов.

Филатов заявил, что объявляет компании войну.

«За неделю, быть может дней за десять, рукам коммунальщиков, мы наведём порядок. Я привлёку все возможные и невозможные ресурсы. Говорю сразу и честно. Мне все равно кто будет убирать мусор — «серые», «чёрные» перевозчики, но подонки получат по зубам так, что мало не покажется», — подчеркнул Филатов.

Он заявил, что в его городе не будет монополий. Особенно монополий чиновников.