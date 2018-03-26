У собственников таунхаусов появится общее имущество

«У нас появилось большое количество поселков, вопросы управления которыми сейчас никак законодательно не отрегулированы, — рассказывает Игорь Кокин , эксперт центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС . — Чаще всего такие дома регистрируются как индивидуальные. У нас нет законодательства, регулирующего управление индивидуальными домами». Основное изменение — появление общей собственности у владельцев таких поселков.

В совместное владение перейдут участки, что не всем придется по вкусу

К ней будут относиться дороги, проезды, тротуары, детские и спортивные площадки, парковки, элементы благоустройства и озеленения. Их содержание ляжет на плечи жильцов. Совместное распоряжение имуществом позволит содержать его в хорошем состоянии и нести затраты на ремонт. «Сейчас в таких поселках часто свой водопровод, электрические сети, огороженная территория. Но нет закона, который пояснял, как все это содержать», — отмечает Игорь Кокин.

В совместное владение переходят и земельные участки. «Это может не понравиться многим владельцам такого жилья», — говорит Кокин. Они хотели бы владеть своим небольшим участком, использовать его по своему усмотрению.

О введении взносов на капремонт речи не идет. Их можно установить только для домов, в которых есть квартиры. Собственникам придется договориться, сколько они готовы расходовать на содержание и ремонт общего имущества.

Документом все законодательство по управлению домами будет распространено на малоэтажные комплексы и таунхаусы. Владельцы домов в малоэтажных поселках сталкиваются с проблемой УК, назначенных застройщиком, которые завышают цены. Но сместить их оказывается сложно, так как нет четких правил. Документ не устранит проблему в один момент, но упростит смещение компаний, которые не устраивают собственников.

Важное новшество документа еще и в том, что между собственником и управляющей компанией появится договор. «Сегодня управляющие компании, которые ведут дела в малоэтажных поселках, сталкиваются с тем, что собственник отказывается платить, и никаких инструментов, чтобы заставить его сделать это, нет», — поясняет Игорь Кокин. С изменением законодательства УК получит такой же арсенал для взыскания задолженности, что и компания, управляющая многоквартирным домом.