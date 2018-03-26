В Петербурге реконструируют тепломагистраль, которую в марте прорывало пять раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 26 марта. / ТАСС /. Тепломагистраль «Рылеевскую», которая проходит по историческому центру Санкт-Петербурга, включили в программу реконструкции на лето 2018 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам главный инженер АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которая будет проводить работы, Алексей Водолазко.

Энергетики только за март пять раз ремонтировали эту тепломагистраль. Из-за аварий жители 38 домов периодически оказывались без отопления, а стоящие поблизости автомобили затапливало из-за бьющих из под воды фонтанов с горячей водой.

"Что касается 9-й советской [улицы], мы планируем начать реконструкцию в этом году. Уже провели несколько обследований, будут строить временный трубопровод для того, чтобы повысить надежность в следующем отопительном сезоне. Строить будем в межотопительный период 2018 года", — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе «Теплосети», всего в 2018 году планируется отремонтировать 57,55 км трубопроводов, из которых по инвестиционной программе реконструируют 32,55 км, а капитальному ремонту подвергнутся 25 км труб. При этом в 2017 году реконструировали 43,44 км тепловых сетей.