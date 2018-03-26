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Участковые отчитаются перед жителями Сокольников по итогам работы за 2017 год
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Участковые отчитаются перед жителями Сокольников по итогам работы за 2017 год 

Управа района Сокольники 1 час назад
В течение апреля во всех районах ВАО Москвы пройдут встречи участковых уполномоченных полиции УВД с населением.
По словам начальника Отдела по связям со СМИ УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве, майора внутренней службы Т. Дугиной, участковые представят жителям района отчеты по итогам работы за минувший 2017 год. Полицейские расскажут об оперативной обстановке на участке, о мерах профилактики правонарушений и преступлений, о работе, ведущейся с заявлениями граждан. Сотрудники правоохранительных органов также напомнят о том, как уберечь имущество от незаконных посягательств, как не стать жертвой мошенников, а также ответят на вопросы жителей Сокольников.
С подробным графиком проведения встреч можно ознакомиться на сайте газеты «Будни Сокольников» по ссылке.
Место и время проведения отчета жители Сокольников могут узнать на официальном сайте Управления внутренних дел по Восточному округу в разделе «Деятельность» — «Отчеты и результаты деятельности» — «Графики проведения отчетов о деятельности» или по ссылке.
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