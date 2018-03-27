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В Княгинине директора строительной компании будут судить за смерть рабочего
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В Княгинине директора строительной компании будут судить за смерть рабочего 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Директор одной из дорожно-строительных компаний Княгининского района предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, что повлекло гибель человека. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Напомним, несчастный случай произошел днем 17 августа прошлого года на улице Строителей в Княгинине, где рабочие ремонтировали крышу административного здания. Один из них задел электрический провод и погиб на месте от удара током.
По версии следствия, трагедия произошла из-за того, что руководитель организации не выполнил требования по охране труда, а именно не обеспечил отключение электрического оборудования, что и привело к смерти рабочего.
Свою вину директор компании признал. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.
Напомним, за смерть каменщика строительная компания Сарова оштрафована на 280 тысяч рублей.
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