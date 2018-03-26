В Митине для пенсионеров организовали курсы компьютерной грамотности

На базе Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» в Митине продолжается реализация пилотного проекта Москвы по созданию условий для москвичей старшего возраста. Так, для пенсионеров были организованы курсы компьютерной грамотности.

— Состоялись первые занятия для митинцев, выбравших для себя компьютерные курсы. Педагог Лариса Кольцова предложила начать с освоения клавиатуры. Это только так кажется, что тут всего 33 буквы алфавита и цифры. Как поставить запятую, что такое Caps Lock, как переключиться на английский шрифт и многие другие секреты удобного использования клавиатуры постепенно откроются перед посетителями курсов, — рассказали в администрации Дворца.

Занятия проводятся на бесплатной основе в рамках городской программы. (ср)