Строительство первой очереди нового зоопарка закончится к концу лета

Строительство первой очереди нового зоопарка завершится летом 2018 года. Об этом рассказали в краевом Минстрое

На стройплощадке стало больше строителей и техники, работы ведутся в несколько смен, сообщают представители подрядчика — АО «РЖД-Строй». Строительство зоопарка разделено на две очереди и четыре этапа. В региональном Министерстве строительства пояснили, что сейчас завершаются работы первого этапа. Первую очередь планируют закончить к концу лета этого года. Конкурс по отбору подрядчика на этот отрезок времени пройдёт в апреле. Работы пока идут с отставанием от графика на 80 дней. Ко времени завершения первой очереди его планируют полностью ликвидировать. По данным на 26 марта проект пермского зоопарк лидирует в голосовании за наиболее важные городские проекты на сайте «Управляем вместе». С 17 марта за него отдали свой голос более 500 жителей региона.