Ещё
Строительство первой очереди нового зоопарка закончится к концу лета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство первой очереди нового зоопарка закончится к концу лета 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Строительство первой очереди нового зоопарка завершится летом 2018 года. Об этом рассказали в краевом Минстрое.
На стройплощадке стало больше строителей и техники, работы ведутся в несколько смен, сообщают представители подрядчика — АО «РЖД-Строй». Строительство зоопарка разделено на две очереди и четыре этапа. В региональном Министерстве строительства пояснили, что сейчас завершаются работы первого этапа. Первую очередь планируют закончить к концу лета этого года. Конкурс по отбору подрядчика на этот отрезок времени пройдёт в апреле. Работы пока идут с отставанием от графика на 80 дней. Ко времени завершения первой очереди его планируют полностью ликвидировать. По данным на 26 марта проект пермского зоопарк лидирует в голосовании за наиболее важные городские проекты на сайте «Управляем вместе». С 17 марта за него отдали свой голос более 500 жителей региона.
АиФ Пермь: последние новости
Домашний тиран. Уйти нельзя остаться Игорь Цветков покидает пост главного федерального инспектора Пермского края В выходные без воды останутся более десятка домов в двух районах Перми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грозном горит многоэтажный дом104
«Сюрприз» Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня11
Новый антироссийский шаг175
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»173
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы367
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение