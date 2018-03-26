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Вологодские предприятия представили свои возможности на деловом собрании в Петербурге
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Вологодские предприятия представили свои возможности на деловом собрании в Петербурге 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса — крупнейшее конгрессо-выставочное мероприятие, которое ежегодно собирает представителей бизнес-сообщества России и зарубежья.
В этом году в Северную столицу съехались предприниматели из 40 регионов страны, а также Германии, Индии, Киргизии, Чехии и других. Всего на Петербуржский конгресс прибыли делегации 12 стран.
Вологодскую область представили 7 компаний. Свои заявки на участие подали и три компании из Вологды — это «Александра+», РТК «Сухона» и ООО ПК «Стандарт».
Частью делового события стала техническая ярмарка, на которой каждый участник мог наглядно представить работу своей организации. А с помощью биржи деловых контактов бизнесмены получили возможность спланировать сделки и договориться о сотрудничестве. В рамках деловой программы начальник заместитель начальника Департамента экономического развития Вологодской области Людмила Боричева рассказала об успехах региона в создании благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, сообщает Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области.
Напомним, по итогам 2017 года Вологодская область входит в топ-10 лучших субъектов России по росту инвестиций.
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