Вологодские предприятия представили свои возможности на деловом собрании в Петербурге

Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса — крупнейшее конгрессо-выставочное мероприятие, которое ежегодно собирает представителей бизнес-сообщества России и зарубежья.

Индии, Киргизии, В этом году в Северную столицу съехались предприниматели из 40 регионов страны, а также Германии Чехии и других. Всего на Петербуржский конгресс прибыли делегации 12 стран.

Вологодскую область представили 7 компаний. Свои заявки на участие подали и три компании из Вологды — это «Александра+», РТК «Сухона» и ООО ПК «Стандарт».

Частью делового события стала техническая ярмарка, на которой каждый участник мог наглядно представить работу своей организации. А с помощью биржи деловых контактов бизнесмены получили возможность спланировать сделки и договориться о сотрудничестве. В рамках деловой программы начальник заместитель начальника Департамента экономического развития Вологодской области Людмила Боричева рассказала об успехах региона в создании благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, сообщает Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области.

Напомним, по итогам 2017 года Вологодская область входит в топ-10 лучших субъектов России по росту инвестиций.