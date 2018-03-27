В Саратове ищут виновных в падении снежной глыбы на пенсионерку

Саратове следователи проверяют все факты, связанные с падением на пенсионерку глыбы льда. Скорее всего виновата не весна, а человеческий фактор — тот, кто вовремя не почистил крышу, не загородил проход под опасным участком. В итоге, от халатности хозяев пострадала 66-летняя местная жительница.

Напомним, что ЧП случилось в самом центре города 25 марта — на пересечении улиц Московской и Рахова у кафе «Улей» прохожая потеряла сознание после того, как на нее обрушилась снежная лавина. «Неотложка» прибыла быстро, и госпитализировала пострадавшую в стационар. В больницу пенсионерка попала в состоянии средней степени тяжести, получила сотрясение мозга. Ее жизни сейчас ничего не угрожает, но правоохранители проводят доследственную проверку на предмет неоказания услуг, отвечающих требованиям безопасности.

Если глыба свалилась с крыши, за это ответит управляющая компания, а если с окна или частного балкона, то — хозяева жилья.