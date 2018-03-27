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В Саратове ищут виновных в падении снежной глыбы на пенсионерку
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В Саратове ищут виновных в падении снежной глыбы на пенсионерку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове следователи проверяют все факты, связанные с падением на пенсионерку глыбы льда. Скорее всего виновата не весна, а человеческий фактор — тот, кто вовремя не почистил крышу, не загородил проход под опасным участком. В итоге, от халатности хозяев пострадала 66-летняя местная жительница.
Напомним, что ЧП случилось в самом центре города 25 марта — на пересечении улиц Московской и Рахова у кафе «Улей» прохожая потеряла сознание после того, как на нее обрушилась снежная лавина. «Неотложка» прибыла быстро, и госпитализировала пострадавшую в стационар. В больницу пенсионерка попала в состоянии средней степени тяжести, получила сотрясение мозга. Ее жизни сейчас ничего не угрожает, но правоохранители проводят доследственную проверку на предмет неоказания услуг, отвечающих требованиям безопасности.
Если глыба свалилась с крыши, за это ответит управляющая компания, а если с окна или частного балкона, то — хозяева жилья.
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