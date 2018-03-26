Отлов четырех собак провели в районе по просьбе жительницы

На очередной встрече в марте глава управы Соколиной горы Александр Аксёнов дал жительнице ответ на запрос, полученный в ходе февральской встречи с населением.

Жалоба жительницы дома 17 на 3-й улице Соколиной горы на бездомных животных была зарегистрирована в середине февраля. От неё же прозвучал вопрос о благоустройстве заброшенного участка района с заброшенным детским образовательным учреждением. Как сообщил в марте Александр Аксенов, была сделана заявка на отлов бездомных животных в ГБУ «Автомобильные дороги ВАО». Сотрудники спецслужбы обнаружили четырех собак, которые в настоящее время находятся в специальном питомнике. По вопросу о благоустройстве заброшенной территории глава управы пояснил, что собственником территории является юрлицо, которое регулярно получилось предложения от управы и префектуры о приведении участка в порядок, но пока понимания достичь не удалось. Но в связи с тем, что участок отведён под детское образовательное учреждение, есть основания надеяться, что вопрос решат положительно.