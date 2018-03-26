Транспортные контролеры получат право требовать паспорта

Минтранс направил в правительство предложение расширить права контролеров. Им хотят разрешить требовать паспорта у пассажиров. По действующему законодательству такие полномочия есть лишь у сотрудников полиции.

Людмила Трифонова, адвокат московского общества защиты прав потребителей:

— Это вопрос очень спорный. С одной стороны, каждый гражданин обязан иметь с собой удостоверение личности. На транспорте проводится множество проверок, и это необходимо. Но с точки зрения прав пассажиров для выписки штрафа контролеру достаточно вызвать сотрудников полиции. Они уполномочены установить личность и подлинность документов пассажира. Это даст гарантии, что оштрафован будет именно нарушитель, а не тот, чьи данные могли быть использованы для уклонения от санкций. Как мне кажется, для уменьшения количества безбилетников необходимо исключить саму возможность проехать зайцем. Возможно, какими-либо техническими средствами. Иначе те, кто прыгал через турникеты и убегал от контролеров, так и будут это делать.

— Естественно, вопрос ограниченности прав контролеров требует обсуждения и доработки. Любые обязанности и нормы права должны исполняться, а не носить декларативный характер. Обязанность контролера — высадить безбилетного пассажира из транспортного средства или выписать ему штраф. Но в актуальных правовых реалиях он не может этого сделать. Недобросовестный пассажир может просто отказаться предъявлять паспорт или покидать автобус. Никаких прав, чтобы принудить зайца выполнить законные требования, у сотрудников транспортного контроля нет. Единственное, что они могут сейчас — вызвать полицию. Но безбилетник за это время скроется. Поэтому расширение прав необходимо. Кроме того, дополнительно стоит ввести наказания для тех, кто откажется предъявлять удостоверение личности. С другой стороны, во всем следует знать меру. Можно довести этот вопрос до абсурда и приставить к каждому контролеру по сотруднику полиции, разрешить самостоятельное задержание и доставку в участок. Но постоянно наказывать рублем и давить нормами права нелогично и нерационально. Дешевле и проще будет прививать гражданам сознательность. Приучить, что любой труд, в том числе и перевозчика, должен быть оплачен. И воспитывать так, чтобы не платить стало просто стыдно. Это будет дешевле и проще, чем постоянно вводить новые ограничения.

— Это слишком незначительная мера. Усилить транспортный контроль можно только с помощью сотрудников полиции. Конечно, невозможно приставить полицейских к каждому контролеру. Но можно, например, выдать «тревожную кнопку» с GPSмаячком. Чтобы при ее нажатии к транспортному средству незамедлительно приезжал наряд и разбирался с нарушителем, составлял протокол. У людей, которые ездят зайцами, такие моральные установки. Чтобы их изменить, нужны более радикальные меры. Согласно одной легенде из прошлого века, в Германии люди исправно платят за проезд после того, как в тридцатых годах Гитлер приказал расстреливать безбилетников. Конечно, это только байки. Но наказания за подобные проступки у нас и правда мягче, чем в Европе.

— Право требовать от безбилетника удостоверение личности, а после составлять протокол у контролеров было и раньше. Вряд ли эта инициатива повлияет на ситуацию. За все время моей работы число зайцев практически не менялось, независимо от экономической обстановки в стране. Многие это делают сознательно. С другой стороны, это позволит эффективнее уличать недобросовестных пассажиров в неправомерном пользовании льготными проездными билетами.