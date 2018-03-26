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Жители Неманского района едва не провалились в подвал собственного дома
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Жители Неманского района едва не провалились в подвал собственного дома 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В поселке Канаш Неманского района в подъезде жилого дома обрушилась лестница. Произошло это прямо под ногами одного из жильцов. Жильцы обвиняют в бездействии коммунальщиков — о трещине они сообщали еще год назад.
Руслан переносит сына через лестничный пролёт на руках. Маленькому Стёпе одному в дом не зайти и не выйти.
Руслан Чакур, житель посёлка Канаш:
— Я, взрослый человек, я шел и наступил на середину лестницы, она была перегнутая, и она упала прямо в подвал. Шел бы мой ребенок… Я не знаю! Год назад мы говорили в ЖКХ, что у нас поломана лестница. На что ответила Ирина Людо, директор ЖКХ — махнула рукой, сделаем.
Ступенька провалилась прямо в подвал, Руслан чудом не сломал ноги. По лестнице идут трещины, под ногами всё шатается — скоро пролёт рухнет полностью.
Елизавета Попович, корреспондент:
— Местные жители не теряют чувство юмора, говорят, через эту дыру очень удобно передавать из подвала зимние заготовки.
Соседи уверяют, жаловаться местным коммунальщикам и властям бесполезно, поэтому обратились сразу к журналистам. В пример приводят историю с капремонтом крыши.
Наталья Савушкина, житель посёлка Канаш:
— Они эту крышу «ложили» на трухлявые балки! Когда мы уже подняли скандал, Восковщук сказал, ну поменяйте. Вырезали кусочек, новую балку положили, и все так и оставили.
Крыша ярко красного цвета с изнанки выглядит печально. На чердаке горы строительного мусора. Сложная конструкция балок и стропил кое-где держится на шпагатах, а местами уже разваливается.
В администрации Немана уверяют, что для паники повода нет.
Синхрон Радик Нафиков, заместитель главы администрации Неманского городского округа:
— Лестницу приведут в порядок буквально в течение сегодня-завтра, это не та проблема, которая требует долгой подготовки. По крыше — мы сейчас сами на нее обязательно поднимемся, посмотрим, поднимем все документы.
Жильцы дома № 21 на улице Школьной настроены решительно — будут следить за ремонтом лестницы, чтобы не получилось, как с крышей.
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