Жители Неманского района едва не провалились в подвал собственного дома

В поселке Канаш Неманского района в подъезде жилого дома обрушилась лестница. Произошло это прямо под ногами одного из жильцов. Жильцы обвиняют в бездействии коммунальщиков — о трещине они сообщали еще год назад.

Руслан переносит сына через лестничный пролёт на руках. Маленькому Стёпе одному в дом не зайти и не выйти.

Руслан Чакур, житель посёлка Канаш:

— Я, взрослый человек, я шел и наступил на середину лестницы, она была перегнутая, и она упала прямо в подвал. Шел бы мой ребенок… Я не знаю! Год назад мы говорили в ЖКХ, что у нас поломана лестница. На что ответила Ирина Людо, директор ЖКХ — махнула рукой, сделаем.

Ступенька провалилась прямо в подвал, Руслан чудом не сломал ноги. По лестнице идут трещины, под ногами всё шатается — скоро пролёт рухнет полностью.

Елизавета Попович, корреспондент:

— Местные жители не теряют чувство юмора, говорят, через эту дыру очень удобно передавать из подвала зимние заготовки.

Соседи уверяют, жаловаться местным коммунальщикам и властям бесполезно, поэтому обратились сразу к журналистам. В пример приводят историю с капремонтом крыши.

Наталья Савушкина, житель посёлка Канаш:

— Они эту крышу «ложили» на трухлявые балки! Когда мы уже подняли скандал, Восковщук сказал, ну поменяйте. Вырезали кусочек, новую балку положили, и все так и оставили.

Крыша ярко красного цвета с изнанки выглядит печально. На чердаке горы строительного мусора. Сложная конструкция балок и стропил кое-где держится на шпагатах, а местами уже разваливается.

В администрации Немана уверяют, что для паники повода нет.

Синхрон Радик Нафиков, заместитель главы администрации Неманского городского округа:

— Лестницу приведут в порядок буквально в течение сегодня-завтра, это не та проблема, которая требует долгой подготовки. По крыше — мы сейчас сами на нее обязательно поднимемся, посмотрим, поднимем все документы.

Жильцы дома № 21 на улице Школьной настроены решительно — будут следить за ремонтом лестницы, чтобы не получилось, как с крышей.