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Умелец сделал крошечные коробочки для Switch-игр
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Умелец сделал крошечные коробочки для Switch-игр
GameGuru
1 час назад
Комментарии
Один из читателей сайта Kotaku, рукодельник, известный как Махир Шумер, сделал крошечные коробочки для Switch-картриджей. Малютки выглядят очень неплохо:
Минусы — их крайне легко потерять.
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