Романсы прозвучали на Магаданской

Душевный концерт для получателей услуг филиала «Лосиноостровский» Территориального центра социального обслуживания населения «Ярославский» прошел в понедельник, 26 марта, в помещении ЦСО на Магаданской улице. Как сообщили в центре, для зрителей выступил дуэт «Ваша записка».

— В программу вошли любимые старшим поколением русские романсы. Среди них — «Ветка сирени», «Побудь со мной», «Романс о романсе», «И тихо, и ясно», «Подари мне ласковое слово», и многие другие. Наши гости остались очень довольны концертом, — рассказали в ЦСО.

Напомним, филиал «Лосиноостровский» ТЦСО «Ярославский» расположен по адресу Магаданская улица, дом 9, корп. 3. (иб)