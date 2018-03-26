Ещё
Романсы прозвучали на Магаданской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Романсы прозвучали на Магаданской 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Душевный концерт для получателей услуг филиала «Лосиноостровский» Территориального центра социального обслуживания населения «Ярославский» прошел в понедельник, 26 марта, в помещении ЦСО на Магаданской улице. Как сообщили в центре, для зрителей выступил дуэт «Ваша записка».
— В программу вошли любимые старшим поколением русские романсы. Среди них — «Ветка сирени», «Побудь со мной», «Романс о романсе», «И тихо, и ясно», «Подари мне ласковое слово», и многие другие. Наши гости остались очень довольны концертом, — рассказали в ЦСО.
Напомним, филиал «Лосиноостровский» ТЦСО «Ярославский» расположен по адресу Магаданская улица, дом 9, корп. 3. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
Мобильный планетарий приедет в КЦ на Коминтерна В СВАО пристроят бездомных животных Встреча главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко с жителями пройдёт 18 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грозном горит многоэтажный дом105
«Сюрприз» Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня11
Новый антироссийский шаг180
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»173
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы367
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение