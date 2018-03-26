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Комфортный город: на благоустройство Орла выделят 250 млн
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Комфортный город: на благоустройство Орла выделят 250 млн 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орле на реконструкцию Городского парка культуры и отдыха и благоустройство других общественных пространств будет выделено 250 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Средства будут привлечены в порядке межбюджетного трансферта. Представители администрации области и города сегодня, 26 марта, провели осмотр основных объектов Горпарка: центральной колоннады, аттракционов, фонтана, дорожной сети.
Планируется, что первые результаты реконструкции горожане увидят уже к 1 сентября. Утверждение всех проектов должно состоятся дло конца года. Крупномасштабный ремонт начнётся в 2019 году. На первом этапе будет проведено благоустройство территории ограниченной Свято-Успенским монастырем и Детским парком.
Объекты, названные жителями Орла во время обсуждения концепции развития города: сквер «Дворянское гнездо»; парк «Ботаника»; площадь Юности; Детский парк; бульвар Победы; историко-литературный квартал по улицам 7 Ноября, Максима Горького, Тургенева и переулку Георгиевскому; сквер «Тургеневский бережок»войдут в концепцию развития на ближайшие годы.
Сообщение Комфортный город: на благоустройство Орла выделят 250 млн появились сначала на РИА 57.
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