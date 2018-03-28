Высылка российских дипломатов? Мы пляшем под чужую дудку

— Lidovky. cz: В эфире Чешского телевидения Вы назвали решение премьер-министра Андрея Бабиша и министра иностранных дел Мартина Стропницкого о высылке трех российских дипломатов поступком, совершенным под давлением Европейского Союза. Почему Вы так думаете?

— Йозеф Скала: Речь шла не только о Европейском Союзе. Я имел в виду всех тех, у кого «союзническая верность» читается в глазах и пополняет счета. Самостоятельное государство высылает дипломатов только на основании неоспоримых фактов. До сих пор нам никто не представил хотя бы одного.

— Вы действительно считаете, что к подобному шагу можно было «насильственно» принудить 14 стран (после интервью выслать дипломатов решили и другие страны; в понедельник вечером их было в общей сложности 22)? У Вас есть на то какие-то доказательства?

— Не моя обязанность предоставлять доказательства. До сих пор они были ахиллесовой пятой тех, кто делает загадочные заявления. Невозможно забыть и о простой логике. Зачем России скандал за несколько дней до президентских выборов? И зачем ей дезертир, которого уже давно «выжали» и Лондон, и Москва ? Такая же шумиха поднялась вокруг дела Литвиненко. Но теперь его собственный отец обвиняет в убийстве ЦРУ

— Чехия входит в Европейский Союз и НАТО . Вы понимаете, что если бы правительство не пошло на этот шаг солидарности, то наше положение в обеих организациях могло бы оказаться под угрозой?

— Если наше положение в Европейском Союзе зависит от того, будем ли мы каждый раз послушно плясать под чужую дудку, не узнав никаких доказательств, то я боюсь за будущее своей страны.

— Тогда как, по-Вашему, должна была отреагировать Чехия, в особенности когда ее обвинили в том, что она может являться одним из возможных источников нервно-паралитического вещества «Новичок», которым был отравлен Сергей Скрипаль?

— Почему был высказан этот вариант, я могу лишь догадываться. А что если это сделано для того, чтобы и мы узнали, каково это, когда клеймят, не представив никаких доказательств? Но это только мое предположение. Разве нет у противоположной стороны права чувствовать себя из-за подобного обращения так же? Если бы за каждый удар ниже пояса она высылала дипломатов, то в нашем посольстве в Москве уже давно было бы пусто.

— Ожидаете ли Вы от России теперь подобной реакции?

— Скорее всего, она будет симметричной. Еще несколько таких выходок, и чешское посольство в Москве прекратит работу. Большое удовольствие от этого испытают только настоящие фанатики.

— Свяжется ли партия KSČM с российской стороной и попытается ли лично объяснить шаг чешского правительства?

— Это дело не наше, а чешской дипломатии. Мы должны выстраивать конструктивные отношения с каждой страной, которая того хочет, и не только с Россией.

— Отразится ли этот шаг на отношениях между партиями KSČM и ANO? Повлияет ли на поддержку, которую коммунисты могут оказать только формирующемуся правительству меньшинства ANO?

— Это, конечно, вопрос для коллективной дискуссии. Главное — получить удовлетворительные гарантии того, что наш партнер, убеждающий в толерантности своего правительства, в следующий раз не выкинет что-нибудь еще более странное.